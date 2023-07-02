自由廣場》性騷燒不完？

◎ 莊勝榮

去年選舉流行假論文，今年演藝人員、名嘴及官員則流行性騷擾，不少人因為中槍而謝謝收看。應驗了老祖宗的智慧告誡「免錢的較貴」、「上床容易下床難」，也就是世界名言：天下沒有白吃的午餐。究竟什麼是性侵？什麼是強制猥褻？什麼是性騷擾？一般人可能霧煞煞。

性侵簡單講就是用強制力或催眠等方式，違反被害人意願，而為性交行為，包括男男、女女及男女均可能犯性侵，因為刑法第10條性交的定義很廣，此罪為非告訴乃論，追訴期長達20年。

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強制猥褻則是用強制力或催眠等方式，主觀上滿足加害人之性慾，客觀上誘發他人性慾，讓被害人心生恐懼或厭惡，此罪為非告訴乃論罪，無法因和解而撤回告訴。配偶為被害人時，須告訴乃論。

性騷擾為（一）雇主對受雇、求職者，以明、暗示「性」之言行，作為勞動契約之得喪變更，（二）一般人用文字、相片、影像或侮辱、歧視之言行舉止，違反受害者意願，讓被害人人格尊嚴受損或心生畏懼、受冒犯等情形，而與性、性別有關之行為。認定是否性騷擾，就案件發生之背景、工作環境、當事人關係、行為人之言行作綜合判斷。上述的性騷擾有民事賠償及行政處罰鍰的問題，僱主原則上負連帶賠償責任，包括精神損害，僱主要免責需舉證努力防範仍然發生，這種處罰或賠償不問故意或過失均包括在內，不問是否有性騷擾意圖。如果有性騷擾的意圖，而乘被害人不及防備，強吻、擁抱或觸摸臀部、胸部、私處，則構成刑責，但為告訴乃論罪。前揭名人、藝人之案件，有些應該是超過6個月告訴期間，利用媒體教訓加害人，有時比上法院有效。

避免性騷擾之方式有三不，「不接觸、不亂盯人、不亂講話」，且採美國的「媽媽、太太、女兒、姊妹」之同理心原則。萬一您是被害人，則採用手機蒐證，第一時間告知親友、長官、師長，並迅速報警。至於法院採用之標準（一）不受歡迎之主觀條件，（二）與性、性別有關之合理被害人或合理第三人標準，這麼麻煩的問題就丟給法律人去傷腦筋吧！

（作者是律師）

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