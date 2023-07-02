晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》性騷燒不完？

2023/07/02 05:30

◎ 莊勝榮

去年選舉流行假論文，今年演藝人員、名嘴及官員則流行性騷擾，不少人因為中槍而謝謝收看。應驗了老祖宗的智慧告誡「免錢的較貴」、「上床容易下床難」，也就是世界名言：天下沒有白吃的午餐。究竟什麼是性侵？什麼是強制猥褻？什麼是性騷擾？一般人可能霧煞煞。

性侵簡單講就是用強制力或催眠等方式，違反被害人意願，而為性交行為，包括男男、女女及男女均可能犯性侵，因為刑法第10條性交的定義很廣，此罪為非告訴乃論，追訴期長達20年。

強制猥褻則是用強制力或催眠等方式，主觀上滿足加害人之性慾，客觀上誘發他人性慾，讓被害人心生恐懼或厭惡，此罪為非告訴乃論罪，無法因和解而撤回告訴。配偶為被害人時，須告訴乃論。

性騷擾為（一）雇主對受雇、求職者，以明、暗示「性」之言行，作為勞動契約之得喪變更，（二）一般人用文字、相片、影像或侮辱、歧視之言行舉止，違反受害者意願，讓被害人人格尊嚴受損或心生畏懼、受冒犯等情形，而與性、性別有關之行為。認定是否性騷擾，就案件發生之背景、工作環境、當事人關係、行為人之言行作綜合判斷。上述的性騷擾有民事賠償及行政處罰鍰的問題，僱主原則上負連帶賠償責任，包括精神損害，僱主要免責需舉證努力防範仍然發生，這種處罰或賠償不問故意或過失均包括在內，不問是否有性騷擾意圖。如果有性騷擾的意圖，而乘被害人不及防備，強吻、擁抱或觸摸臀部、胸部、私處，則構成刑責，但為告訴乃論罪。前揭名人、藝人之案件，有些應該是超過6個月告訴期間，利用媒體教訓加害人，有時比上法院有效。

避免性騷擾之方式有三不，「不接觸、不亂盯人、不亂講話」，且採美國的「媽媽、太太、女兒、姊妹」之同理心原則。萬一您是被害人，則採用手機蒐證，第一時間告知親友、長官、師長，並迅速報警。至於法院採用之標準（一）不受歡迎之主觀條件，（二）與性、性別有關之合理被害人或合理第三人標準，這麼麻煩的問題就丟給法律人去傷腦筋吧！

（作者是律師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書