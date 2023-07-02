自由共和國》劉佩真／美延長台韓於中國投資豁免權 科技戰趨緩言之過早

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

美國二○二二年十月對中國半導體祭出管制，但也給予台灣台積電、韓國Samsung等已經在中國建廠的業者一年的豁免期，可繼續在中國生產相關產品，豁免期將於二○二三年十月期滿；但有鑑於近期美國晶片法案中對於中國投資設限，加上台積電、Samsung投資美國也都需要領取補助款而受到相當多的規定，例如分潤制度，讓業者有所疑慮，故在此些壓力下，美國有意延長台韓半導體業者豁免期，允許這些業者在中國維持並擴大現有晶片產線，藉此拉攏盟友的意涵濃厚，同時近期不少重量級美企也呼籲美國對於中國的限制將使自家商業利益受到影響，顯示美國及外國晶片業者高度抗拒美國政府限制他們在中國的營運，一些亞洲及歐洲國家的政府也予以抵制；但從另一個角度觀察，也意謂美國持續展現其擁有台韓在中國投資豁免權的主導力。

事實上，美國延長台韓於中國投資豁免權，韓國的受益程度將高於台灣，最主要是過去韓國在中國的投資規模遠大於台廠，以Samsung在中國西安廠量產的NAND Flash，以及SK Hynix在中國無錫廠量產DRAM，分別佔兩家公司該項產品的比重均超過四成，況且尚有SK Hynix收購Intel大連的NAND Flash廠，因而美國能否持續准許韓國在中國廠房正常營運，對於兩家記憶體大廠來說極具關鍵，也牽動著全球NAND Flash及DRAM的供需變化。此外，近期美國也需特別拉攏韓國，畢竟有關於中國對於Micron制裁，美國已向南韓政府施壓，要求Samsung、SK Hynix不要嘗試填補Micron在中國留下的供應鏈缺口，而雖然目前南韓表示避免乘人之危，但尚不清楚是否配合美國的要求，顯然曖昧的態度仍留下想像空間；也就是南韓雖然希望藉由此Micron事件來供應中國記憶體相關的需求，修補與中國的關係，但另一方面又怕刺激到美方，顯然在中國制裁Micron事件下，南韓的角色顯得有些左右為難。

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而台廠方面，以台積電來說，由於過去台灣對於中國的投資設限較為嚴格，加上我國多以本土為生產重鎮，因此，中國的生產比重佔整體台積電的比例僅有低個位數，而上海松江廠、上海南京廠，目前仍以成熟製程為主，二○二一年台積電雖有投入廿八．九美金擴充上海南京廠廿八奈米製程，但未來在美中科技戰選邊站的問題、兩岸政治與軍事情勢的緊張情況下，台積電要再擴充中國的投資難度較高。

儘管有市場解讀美方計畫延長豁免期，允許業者在中國維持並擴大現有晶片生產業務，不會遭美報復，引起外界解讀，美國對於中國以半導體為主的科技戰是否政策出現轉彎。但以此來解讀美中兩強爭霸戰緩或轉向，恐怕言之過早，畢竟美國以聯合盟友共同抗中、強調美國製造等策略來鞏固其全球半導體霸權地位的策略不變，況且二○一九年，美中從二○一八年的關稅戰走入科技戰，爾後皆是對中國實施策略性的管制，且隨著時序持續進入到二○二三年，美國對中國管制的佈署可說是層層包圍，難言一時可全面放鬆。

整體而言，美方持續聯合盟友抗中的策略持續發酵，甚至美國更順利聯合荷蘭、日本加入美國半導體設備的出口限制陣容，德國也可能對中國進行半導體材料的出口管制，等同美國依舊掐住半導體最重要的生產要素—設備、EDA、核心晶片，使中國在半導體國產化的進程產生障礙；況且中國半導體產業整體處於價值鏈中低端，意即雖然半導體封測業的全球佔比較高，但上游基礎領域的EDA/IP、材料和設備等範疇極為薄弱，此相對制約中下游設計、製造和應用向高階晶片或先進製程領域發展的機會。

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