自由廣場》70萬私校生減輕人生負擔

◎ 汪志堅

在副總統賴清德的倡議下，政府確定補助私立大專生每年3.5萬學費，且私立高中職免學費不再設有家庭年收入148萬元的排富條款，並搭配弱勢學生補助與就學貸款的調整，此一政策讓超過70萬名高中、大專學生受惠，明顯減輕年輕人的負擔。

這個教育平權措施，是福國利民的政策，對國家社會有整體且深遠的正面影響。但因是針對基層大眾的補助，縮短高社經地位者的教育優勢，相對不易讓頂層菁英主動支持它。但具有前瞻遠見的領導者，就是要有這種決心與魄力，凡對國家有利，哪怕動搖少數人利益，也要摒除萬難。

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私立大學與私立高中，彌補了公立學校的不足。學生若是被迫必須選擇公立學校，常代表著必須離鄉背井，在節省學費的表面下，背後其實是另一筆高昂的住宿與生活費支出。這使得偏鄉弱勢學生陷入兩難，若離家到大都市讀公立學校，省了學費但增加的高昂生活支出使經濟更拮据。若選擇就近讀私校，高學費又是一筆支出。社會上有近七成的學生就讀私立大學，他們常屬社經地位弱勢，卻被迫背負著數十萬元的學貸進入社會，在學貸未還清以前，要他們考慮生養小孩，真是強人所難。

年輕人無法負擔養兒育女是少子化問題的根本原因，追根究柢，學貸負擔、通勤費用、房價高漲都是原因；通勤月票實施後，年輕人可移居市郊覓得經濟上可負擔的住房，但學貸問題也應獲得舒緩，才能讓年輕人擺脫養兒育女的恐懼。

反對政府補助私校大學生的人，論述主軸常是考不上公立大學就不要讀書，就不會有學貸問題。這是典型的菁英主義論述，以為只有菁英可以讀大學，其他人則應服侍這些菁英。但偏鄉小孩受限於資源，即使優秀，在升學考試表現也常不如高社經地位者，這種菁英主義的論述除了加深社會階級觀念，實在無可取之處。

私立高中免學費「排富條款」的移除，則可解決年收入略高於148萬臨界點雙薪家庭的困境；這些雙薪家庭，並無財富自由，未必能負擔私校學費，小孩讀私立高中若無法免學費，反而會成為最弱勢者。

政府對高中職學費有規定標準，計算基礎約略等同於公立學校的辦學成本。如果私立高中在政府的收費標準下，辦學優良而成為績優學校，為什麼不能給予補助？如果經濟條件良好的學生，因為就近入學或各種考量，願捨棄公立高中改就讀私立高中，公立高中將名額同步釋出給其他學生，又有何不宜？

這次的學費補助是補助學生，而非補助私校，私校並未因而獲得任何經費增加，它讓公私立學校站在較平等的競爭立足點，施行後，公立學校再也不能仗勢低學費的優勢而不提升教育品質。公私學校良性競爭，學費不再是競爭重點，辦學品質才是關鍵。

這個政策不易獲得自詡社會菁英者支持，但對國家的正面影響深遠，只有具備領袖特質的領導者，才願提出這樣的政策。比起譁眾取寵或是謾罵叫囂的其他總統候選人，賴清德副總統確有其格局與高度，值得肯定。

（作者是大葉大學管理學院院長）

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