自由廣場》評柯醫師普篩談話

◎ 郭正典

柯文哲本月二十日前往基隆的工廠及宮廟參訪時，針對新北市開放全國有疑義學童都可到新北做巴比妥普篩一事說他不贊成，「因為做檢查，在醫學上叫適應症跟禁忌症，什麼樣的人要做檢查、什麼樣的人不必做檢查，這一定要很清楚，沒有那個歡迎全台灣，你只要認為該做就要做，那根本就違反醫學的常識」。

新北市長侯友宜願意開放讓有疑義的學童，都可到新北做巴比妥普篩，這是很好的做法，因為這樣做可以解決家長們的焦慮，讓家長知道自己的孩子有沒被餵食巴比妥。但巴比妥普篩不需要讓全國有疑義的學童都到新北市來做，畢竟侯友宜目前只是新北市長，還沒當選總統。侯友宜把巴比妥普篩開放到全國各地，有撈過界及賄選之嫌。

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誰說要有適應症才可以做檢查？如果是這樣，所有身體檢查或健康檢查都可以廢掉了，因為身體檢查或健康檢查就是一種普篩。在做身體檢查或健康檢查的當時受檢者通常沒有症狀，也不曉得自己有什麼病，根本沒有適應症可言。如果有適應症後才做檢查，那是查病因的檢查，是健保有給付的檢查，不是普篩。

普篩是給沒有適應症但有疑慮的人做的檢查，一般而言，健保是不給付的，所以身體檢查或健康檢查要自費做。以糞便潛血普篩為例，不一定要有解黑便、大便習慣改變等症狀的人才可以做。只要年過五十歲且有疑慮的人都可以做。國民健康署目前有提供五十至七十四歲的民眾每兩年免費做一次的「定量免疫法」糞便潛血檢查就是一種普篩。有適應症嗎？沒有。糞便潛血檢查的敏感度高達八十％，可以早期發現大腸癌或息肉的個案，再經由大腸鏡檢查確診後及早給予治療。已有研究證實定期接受糞便潛血檢查可有效降低大腸癌死亡率二至三成。普篩有沒有用？當然有！

至於禁忌症，說實在的，我想不出做巴比妥普篩有何醫學上的禁忌可言。

柯醫師很喜歡賣弄醫學權威，用醫學專業來壓人，僚氣十足。這樣不好，會傷害全體醫師的社會形象，當然也會傷到柯醫師自己的醫師形象。

（作者為醫師，前榮總教研部主治醫師兼醫研科主任）

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