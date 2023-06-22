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自由廣場》柯文哲背叛太陽花與年輕人

2023/06/22 05:30

◎ 賴彥丞

六月廿一日是「海峽兩岸服務貿易協議」的十週年，當年馬政府的親中促統「賣身契」引爆青年大學生的集體不滿而爆發三一八學運，昔日因太陽花學潮而崛起於政壇的柯文哲，如今在參選總統的國政白皮書竟然主張重啟服貿，甚至貨貿。

諷刺的是，六月初柯文哲訪日，還提到太陽花學運的社會運動經驗，來勉勵年輕人「Just do it」勇敢走在浪潮前面。但為何柯會有如此大的反差呢？說穿了，就是為自身選舉的政治利益，所以重提服貿談判以討好並爭取藍營的選票，畢竟眼下侯友宜積弱不振、深陷新北幼兒園餵藥案爭議與落跑市長罵名，柯文哲想拿下總統大位就得寄望於反綠的泛藍選民「棄侯保柯」。柯文哲今日對太陽花學運的收割與背叛，充分證明他的投機性格是有多麼的惡劣。

柯氏國政白皮書上主張要在美中對抗下保持「大國等距」，然而兩岸服貿、貨貿的本質在於使台灣從政治、經濟等層面全面往中國傾斜而失去主體性，試問這樣的傾中協議豈不是與柯文哲的「等距論」自相矛盾嗎？難道柯文哲還要重蹈「九趴總統」馬英九的覆轍？這也怪不得當華府兩岸專家葛來儀指出「北京傾向支持柯文哲」時，會引發柯主席的惱羞成怒了，然而作為公民的我們，在明年初投票前必須慎思：台灣還禁得起親中總統候選人上台對主權經濟、民主自由的傷害嗎？我們還能再讓馬政府八年舔共之災禍重演嗎？

（作者是陽明交通大學碩士生）

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