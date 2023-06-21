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自由廣場》誰抄了柯P的政治口號？

2023/06/21 05:30

◎ 羅承宗

本月十九日，新北市長、國民黨總統參選人侯友宜至台灣大學參與「二○二四校園總統馬拉松」座談。由於選舉日近，當天表現雖難免遭各界品評討論。惟觀諸相關說法裡，民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人指控「備戰不啟戰」、「團結台灣」等政見口號乃「抄襲」自柯文哲政見之說，相當弔詭。

撇開該黨不顧蔣渭水基金會反對，刻意將二○一九年的新設政黨撞名一九二七年由蔣渭水、林獻堂等人創立的「台灣民眾黨」這段歷史不談。侯友宜「備戰不啟戰」之說，經查早在二○一八年二月之際，侯友宜自己即曾表示「人生備戰但不求戰，也不懼戰、不畏戰，隨時做好準備才最重要」云云。由時間序看，「備戰不啟戰」本來就是侯友宜常講詞彙，所謂抄襲柯某政見，根本背離事實。

再者，現今的台灣民眾黨將「團結台灣」也當成了柯文哲國防論述的說法，也是令人疑惑。回顧歷史，團結台灣是政治人物常用的通俗政治語彙。早在二○一二年一月蔡英文參選總統之際，當時即有「選擇蔡英文，就是選擇團結台灣」的政治口號；甚至到了去年七月，民進黨全代會的主題也還是用了「團結台灣、顧好未來」等語。由此觀之，「團結台灣」長久以來早已是台灣政壇的公共財口號，絕非二○一九年才成立的台灣民眾黨所能獨佔獨享。所謂抄襲自柯某政見之說，更屬無稽。

（作者是南臺科大財法所特聘教授兼所長）

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