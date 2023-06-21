自由廣場》（林保華專欄）王滬寧的家和萬事興

「海峽論壇」是今年中共最重要的統戰論壇，台灣各界一些要下架民進黨的人士應邀出席了。全國政協主席王滬寧親自參與，習近平也寫信祝賀。王滬寧接見了國民黨代表團的夏立言等人。王滬寧身負習近平的指示，要他找出為「解決台灣問題」創造「一國兩制」的替代方案。目前看來，還處在要台灣的識時務者與中共進行「民主協商」的階段。王滬寧在接見這一夥人時，除了一堆老話之外，還聲稱「兩岸同胞是一家人，家和萬事興。」這只是習近平的「兩岸一家親」的改版。

比起兩岸是一家人，中共的黨內同志才是真正有共同信仰的一家人。然而大家記憶猶新，看到習近平如何在中共廿大大會上把對他有恩的前任胡錦濤架出會場。由於中共的黨內鬥爭，在二○一八年的中共十九大前夕，因為要拔掉孫政才而把他打成「薄熙來餘黨」，嚇得原來被胡錦濤安排為隔代接班人的胡春華不敢進入政治局常委，把位子讓給習近平的人，這次中共廿大，更是連中央委員都不是，提前從一線退出進入全國政協。

請繼續往下閱讀...

比起胡錦濤、胡春華，這次出席「海峽論壇」的台灣人（如果說他們還是台灣人）算得了什麼？習近平的賀信要兩岸為「祖國統一大業」做貢獻，擔任過台北市副市長的李永萍在接受中媒採訪時竟稱「振奮人心」；難道胡錦濤、胡春華反對「祖國統一大業」才被驅逐？說穿了，只是因為李永萍有個台灣身分，因此就成為習近平、王滬寧手中把玩的小爬蟲；如果沒有了台灣身分，他們什麼都不是，只是路人甲。不信，你們這些人拋棄台灣身分到中國去認祖歸宗，看中共會給你們什麼？至於台灣年輕人，中共會給你們小甜頭，那可不是永遠的，利用價值沒有了，什麼也都沒有了，因為超過兩成的中國年輕人目前失業。

夏立言在致辭中表示，未來將延續國民黨過去主政期間推動兩岸在「九二共識、反對台獨」的政治基礎上，開展各項有利於兩岸和平穩定發展的工作。在「中國國民黨的政策綱領」中，還在說以「九二共識，一中各表」作為推動兩岸關係的基礎，什麼時候「一中各表」被你們拋棄而去尾隨中共的「九二共識，反對台獨」？國民黨在美國人面前不談「九二共識」來表達他們的「親美」，在中共面前卻大談「九二共識，反對台獨」來表示他們的親共，真的是「見人說人話，見鬼說鬼話」。請問代表國民黨參選總統的侯友宜，你是人是鬼？你要台灣人相信什麼？

習近平在賀信中還說「國家好，民族好，兩岸同胞才會好。」想到香港第一任特首董建華像唸經一樣的說「香港好，中國好；中國好，香港更好。」如今香港人、中國人都在逃亡，董建華卻在等死沒人理。現在台灣作為民主國家，自由上網，自由進出，難道不好嗎？連郭台銘都要出來選總統了；在中國，行嗎？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法