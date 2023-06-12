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自由廣場》朱學恆與陳玉珍

2023/06/12 05:30

◎ 李欣芬

朱學恆與陳玉珍，這兩人不同性別，前者是男性，後者是女性；並且他們是不同領域的人，前者是著名網紅，後者則是金門選出來的國民黨籍立委。然而他們有個共同點，都涉及性騷擾事件！

先說朱學恆，國民黨台北市議員鍾沛君八日晚在臉書上自曝：去年八月六日朱學恆在飯局中兩度強吻她，朱還說「反正妳明天也不會記得」。鍾更指出「我不是唯一被朱學恆強摟強吻的人」。然而鍾沛君從事發到挺身而出，中間經歷了九個月的掙扎，直到政壇前輩的點醒，加上資深媒體人樊啟明告訴她：「妳身為一個民意代表，妳自己都不能捍衛自己的權益，妳怎麼當民意代表捍衛別人的權益？」才讓她決定出面。

至於陳玉珍，先是二○一九年五月廿八日立法院進行中選會主委李進勇人事同意權案時，陳玉珍被發現在主席台上環抱了蔣萬安兩個多小時，引發討論，她說為了要擋住民進黨，搶主席台，所以要抱緊蔣萬安，而她受訪時也大讚蔣萬安說他身材不錯。

接著同年七月十七日立法院臨時會行使監察院人事同意權時，陳玉珍為了要爭奪林昶佐的選票，直接把手伸進去林昶佐的褲襠「掏寶」，過程中激烈爭執，產生不少肢體接觸。對此，民進黨立委莊瑞雄在電視政論節目中嘲諷陳玉珍：「妳每次都挑那個最帥的！」原本面無表情的陳玉珍竟突然嬌羞的笑了，並連連說「哪有」。

台灣的#MeToo事件進行至今，雖然受害者有男有女，然而加害者竟然清一色都是男性，事實真是如此嗎？非也！陳玉珍在光天化日，朗朗乾坤之下，就在神聖的國會殿堂，在數家電視台攝影機的轉播下，竟然色膽包天地對男性立委蔣萬安與林昶佐吃起豆腐，進行性騷擾，雖說當事人不在意，但這樣的行為舉動合理合法嗎？身為女性，我為蔣、林的夫人叫屈，因之我憤怒、唾棄朱學恆的同時，也不齒陳玉珍！

據說朱學恆已被政論節目封殺，而陳玉珍是民選立委，我們無法禁止她進入立法院議事，但她的行為已違反善良風俗，政論節目應該不要再發通告給她了！

（作者為台灣教授協會會員）

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