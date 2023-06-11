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自由共和國》戴禮、張詠淳／AI 會讓我們更聰明還是更愚笨？答案在於「智慧教育」

2023/06/11 05:30

戴禮／作家、張詠淳／台北醫學大學副教授

大家可能沒有意識到，我們仰賴AI來獲得樂趣與消遣，不論臉書貼文、亞馬遜商品、Netflix影片，AI演算法都在猜測我們的喜好，「餵食」我們想要看的內容，儼然已成為我們簡易「興奮劑」。不僅如此，學校老師或大學教授們，都想知道ChatGPT會不會也是學生們寫作業的一劑「興奮劑」？

以我們的觀點來說，如果沒有新的「智慧教育」，會讓AI越變越聰明而人類趨於愚笨。目前學生使用AI已勢不可擋，很容易將學習和心智努力（mental effort）外包，我們必須開創不同以往的教育方式，促使學生善用AI反而有機會提高人類智慧與學習效率。

微軟報告︰AI回覆錯誤率恐達卅％ 想像充斥錯誤訊息的未來？

ChatGPT、Bing Chat和Google Bard能提供流利的文字語句，創意回覆更是讓人驚嘆連連，我們也因此逐漸失去獨立思考能力，但看似完美的AI回應，卻在微軟GPT4報告中錯誤率竟高達卅％，試想未來AI生成的錯誤內容，在新聞、部落格、社群媒體上急遽激增，必須讓小學生到成人都要了解AI「解答」的陷阱。

「智慧教育」時代來臨 學習不斷發問與驗證才能正確使用AI

傳統考試教育體系著重於低階思考能力與記憶力，這種「淺層學習」模式源自工業經濟模式，在台灣教育環境中，未教導學生如何正確提問，導致好奇心被考試和淺層學習扼殺掉。然而，提出問題是了解如何分析問題的第一步，缺乏這項能力未來很可能遭受AI取代。

我們提倡「智慧教育」，需不斷訓練學生在AI上發問、驗證、再發問，學習如何提問並進行引導式對話，以便達到理解和解決問題。學生在好奇心驅使下，透過AI聊天機器人，尋求越多越好的解釋和範例，同時不斷驗證與提出疑問找尋解答，這是科學研究的重要核心，也是正確使用AI的關鍵。

不能讓自己變得更愚笨 台灣教育應助年經一代掌控AI的力量

現今教育需要培養能應對快速變化的人才，知識工作者需要具備高認知效率、共同協作與解決困難的能力；加上擅於溝通特質，在問題和探究導向的學習下，鼓勵學生探索、理解、發展解決方案，深度的學習可透過AI來加強，同時幫助學生吸收知識與學習深度探索。

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