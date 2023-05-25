自由廣場》淺談台灣納入美國「核保護傘」得失

◎ 黃惟冰

外交部長吳釗燮日前在立院證實，台美雙方確實就是否要將台灣納入美國「核保護傘」有所溝通，但相關內容目前不適合說明。事實上，根據美國國務院解密資料，台灣曾在一九七○年代提出相同需求，但當時並未獲美方同意。如今，事過境遷，雖然台美雙方重談此事的時空背景已大不同，仍有許多考量必須先行確認。同時，與兩蔣時代不同，台灣已成為高度民主國家，此事不容易政府說了算，最終能否締約，應經過台灣人民知情且同意。

首先，「核保護傘」雖然可以「客製化」，但其核心定義不脫，一個擁有核武的國家，針對另一個沒有核武的國家做出保證，一旦第三國以核武攻擊後者，那麼前者將以核武攻擊率先使用核武的第三國。

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承上，台灣若要納美國「核保護傘」，要先釐清的就是，受保護的範圍只有台灣本島，還是目前台灣政府所實質控制的所有島嶼，包括太平島、東沙、金門、馬祖等等。其中，太平島位於南海要衝，一旦納入範圍，很難想像其他南海主權的聲索國會視而不見。

其次，台灣若被納入美國「核保護傘」，參照南韓與日本的前例，肯定必須在「不發展核武」與「核不擴散」等議題上向美國做出保證。也就是台灣不能自行擁有核子武器。另外，美國為了將「核保護傘」被迫開啟的機率降到最低，勢必提高對台灣軍隊的實質控制權，避免淪為有責無權。就好比日本自衛隊的調度與使用，除了要依據日本憲法及相關法律外，還必須受「美日安保」拘束。而南韓軍隊在戰時的指揮權，時至今日，仍由「韓美聯合軍司令部」控制，並由美軍將領擔任司令，韓軍將領擔任副司令。

再者，美國願意與台灣重啟相關討論，並透過吳釗燮的隻字片語，做最小程度曝光，用意不言可喻，就是要展現對於台灣安全的高度支持。同時，也可能隱含了，美方已認定自己的軍隊在台海有事時，不會置身事外。既然如此，為了保護美軍在台海戰場上免於遭受核武攻擊，因此提供台灣「核保護傘」。

最後，「核保護傘」看似對抗升級，但綜觀北約、日本與南韓的經驗，卻都是帶來長久和平的基石。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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