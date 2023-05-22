自由廣場》老警官說話

◎ 蘇天從

桃園朱姓壯男在超商失控大鬧，還揮拳連擊，造成兩名警員掛彩；朱男被制伏後，一名警員卻疑似執法過當，連續持警棍痛毆，遭記過二次。

前年八月，一名男子酒後持鋸刀與友人口角衝突，警方獲報前往制止，遭游男攻擊，兩名員警受傷，迫使陸續到場的五名員警以膝蓋抵肩、抓住游男四肢壓制，游男窒息身亡，五員警被依過失致死起訴。

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日前三峽發生騷擾攻擊事件，嫌犯欲脫逃，員警雙手由後夾其頸將其撲倒，結果嫌犯趁隙抽出尖刀猛刺員警後腰，幸有防彈衣保護，只受了輕傷。

最近警方逮捕人犯都用「撲倒」、「壓制」，殊不知與對方近身肉搏，對自身的潛在危險更大。

為何員警不願意使用警械，寧可選擇肉搏？因為怕挨告！上銬後要被告妨害自由、致對方受傷要被告傷害，連處理群眾事件民眾在推擠時受傷，都要判國賠，使得員警投鼠忌器，只敢徒手抓人。

個人這輩子逮人，都遵照老刑警所教，先觀察環境，以言語軟化現場，趁其不備側身一手抓住人犯後褲腰，一手抓其手，位移人犯身後，若遇反抗，抓人犯之手迅速移往頂著人犯後肩背部，對方就跑不掉。如果人犯著手攻擊，就符合使用警械的時機，即應大膽使用。若仍不適合用警槍，依警械使用條例第三條第一款：協助偵查犯罪，或搜索、扣押、拘提、羈押及逮捕等須以強制力執行時，得使用警棍制止。除了隨身攜帶的伸縮警棍，亦應在警車內擺放長警棍，以備不時之需。

另警察職權行使法第十九條第一項第一款：瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命、身體之危險，或預防他人生命、身體之危險。第三款：暴行或鬥毆，非管束不能預防其傷害。都可以管束，同法第廿條警察依法留置、管束人民，有攻擊警察或他人，毀損執行人員或他人物品，或有攻擊、毀損行為之虞時，於必要時，得對其使用警銬或其他經核定之戒具。

桃園「台版浩克」案如果到場的員警拿出警棍戒備，適時擊其手腕或關節，便可順利上銬，員警不致受傷，也不會被激怒了。

（作者現任公職，著有《百官行述》）

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