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自由廣場》侯市長的四項政治工程

2023/05/21 05:30

◎ 胡文琦

號稱近乎經典戰役「最長的一日」、中國國民黨的總統提名人之爭，終於塵埃落定，由新北市長侯友宜勝出，競爭對手「郭董、阿銘」也立刻發出臉書恭賀文。原本，國民黨主席朱立倫還表示，郭董會在五月二十日與侯市長及立委參選人等一起現身合體造勢，但最新的發展則是郭董前往日本「散心」，不會出席當日活動，顯然一場隱隱約約的「茶壺內風暴」仍有持續發展的可能。

雖然在侯市長勝出後，旋即有南投議長等「退出國民黨」或其他消極抵抗的現象，唯就整體情勢而言，之前雖有「黨內、泛藍、非綠」三階段的整合說法，甚而有柯文哲一席評論國民黨「不知遊戲規則為何」，然而就在郭董、侯市長兩位當事人均未表示異議與反對之下，郭董當然必須以運動家的風度來接受此一「難以下嚥」的結果。

在侯市長發表「再次讓政黨輪替」的豪氣宣言後，筆者嘗試解析「好好做代誌」侯市長的四項必要政治任務，其一，對於「黨內同志」而言，侯市長可能必須調整過往那種若即若離「明哲保身」的做法，必須對兩岸政策、核能安全、輔選同志等領域「說清楚講明白」。

其二，對於輿論所擔心他較為欠缺的兩岸、國防、外交等國際領域的視野與能力，組織一支強大的「影子內閣部隊」，他必須能成為捅箍各路英雄好漢的「中心點」。

其三，對於媒體人與挺郭立委陳玉珍後續爆料「果凍『新娘不是我』的心情故事」後，後續的請益與細膩安排，是他必須注意的細節，尤其在目前多數中間選民厭惡「類華盛頓沼澤『臺北沼澤』」，而傾向「破壞式創新」的最新民意趨勢。

最後，也是最關鍵的就是，要能「有效、有機整合」非綠陣營的柯前市長白色力量，避免出現三角督鷸蚌相爭的結局。

上述四項政治工程均非「歲月靜好」即可處理，侯市長無疑要開始「好好準備」這場硬仗了！

（作者為前中國國民黨發言人）

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