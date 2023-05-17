自由廣場》中捷預警系統的三大問題

◎ 楊永年

台中捷運日前因軌道旁大樓工地吊臂掉落，造成一死十傷的悲劇。原本以為主因係工地廠商的輕忽釀災，因此北捷也展開一連串捷運旁建築工地的安檢。但這兩天卻有新的發展，發現行控中心在車廂撞吊臂前，接獲系統直接產生十六次預警通告，但卻未發揮應有的預警功能。

針對這起事故，作者認為預警系統存在三大問題：

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首先，電力異常訊息模糊：雖然這次事故和供電不穩無關，卻因過去經常「無預警」停電或跳電，直接或間接導致工作人員往「停或跳」的原因思考。特別是，預警系統直接顯示的是「電力異常」，而非直接顯示軌道有異物入侵。這除了是預警系統需精進之處外，也和過去供電不穩，造成工作人員的錯覺，因而造成通報或決策的延誤。

其次，工作人員解讀失誤：「電力異常」可能涵蓋多元的預警資訊內涵，但因為諸多因素，包括過去出現電力異常的狀況，都是單純電力問題，也沒有造成大問題；或過去的個案可能和供電不穩有關，導致決策的差池。或者，工作人員如果有更精準或明確的「預警資訊」，也許不會決策失誤。

第三、預警系統未發出精準訊息：其實預警系統有初步的功能，能立即偵測出捷運軌道出現狀況，但目前似乎僅能呈現「電力異常」。在此情形下，當然容易被「誤解」，或難以精準決策。換言之，預警系統技術問題仍待精進。如果可以，要能進一步啟動或連結「煞車」系統。或因目前預警系統技術問題仍難克服，有可能就得思考其他配套措施，讓最精準的資訊能在第一時間提供現場工作人員作決策因應。

造成事故的原因往往是多元的，包括建商對工地安全的輕忽，以及預警系統（提供資訊的精準與立即性，以及是否連結相關行車安全系統）、供電系統、工作人員的教育訓練、在職訓練，以及臨場反應等。因此，如果完全歸咎係現場工作人員的責任並不完全合理。在追究責任的同時，宜就可能發生的原因進行改善，捷運的公安問題才能避免。

（作者是成大科技治理研究中心前主任）

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