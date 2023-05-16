自由廣場》現行推動雙語教育的困難點

◎ 劉永健

我國已提出二○三○「雙語政策」整體推動方案，係以英語為主，並大幅強調須均衡完善高中以下教育階段的雙語化條件，其中包括締造沉浸雙語學習環境，家庭社經地位與英語學習表現有統計上的相關，必須由國小階段彌補家庭社經地位之不足，另外包括精進數位學習與擴增雙語人力等幾個大方向加以努力。

不過，根據筆者在教育現場的觀察，此方案其實存在相當大的問題，在家庭社經地位與英語能力部分，依據二○二○台灣學生成就長期追蹤評量計畫（TASAL）的調查，家庭社經地位與英語學習表現相關，但任何一位修習過測驗與統計的學生，都應知道相關不代表有因果關係，學生的英語學習表現應是受到許多其他的未知因素影響，如學習策略、教學方式和學習資源等心理、社會、經濟、教育等因素的交互干擾，而非只是提出藉由及早實施雙語教育來弭平家庭社經地位這樣粗糙的論述。相反的，如果要改善家庭社經地位不利，仍應由經濟條件的改善等直接獎補助方式，或是限制獎學金用途僅作為提升其學生文化資本之用，才能顯現出效果。

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其次是沉浸式英語環境的營造，更不僅是在中小學各領域採用雙語教學就能夠稱之，由於教學時間屬固定的物理條件，因此各領域如採雙語教學，反而會降低教師教學知識的呈現。美國對於拉丁裔或非裔移民子女的教育方式，在英語學習區塊亦非採取沉浸式學習，而是以語言學校等全時方式，提升學生的英語能力，然後再進入專門領域學習。

至於在精進英語學習方面，我國推動方案主要以現行的Cool English教學平台為主，期望二○二四年能有四十％的高中以下學校運用該資源，但由於科技的進步一日千里，業界的教材及學習亦不斷推陳出新。如以app進行隨時隨地的學習，且Cool English教學平台的內容以日常對話為主，缺乏對於主題式深入的討論與分析，因此如果只想藉由該平台提升國人雙語能力，仍可能會只停留在日常對話。而因字彙量的不足，將仍無法在國際會議或未來實質交流上，有較為深入的討論。

最後，在師資部分，若只以引進英語教學助理的模式提升高中以下雙語教育，仍舊係屬舊思維，會說英語不代表就會教英語，就如同會說中文但未必能對學生深入淺出的分析一篇文章；且由於目前各翻譯軟體甚至是ChatGPT的流行，將更可能降低學生學習英語的意願，因此與其投注大量經費在平台建置或引進人力，不如補助學生參加英語檢定的費用，或是補助學生家庭相關硬體，才能解決推動方案所提到的家庭背景不利的問題。

（作者是小學校長）

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