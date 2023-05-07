自由廣場》越戰結束48周年之反思

◎ 阮清金

台灣不會比當年的南越艱難，這是因為當時的越南共和國面臨的不是只有北方的越南民主共和國，西邊的柬埔寨即便有五年的時間是反共的高棉共和國，但高棉共和國長期與赤柬內戰，也無力支援南越；同時西北方的寮王國採取中立且同情北越的政策，所以胡志明小徑如入無人之境。

中華民國總政治作戰部、政戰學院、藝工隊等全部資源都下到南越，後面國防部軍備局、後勤指揮部等也給予大量的輕型武器和手榴彈，陸軍特戰與海軍、陸戰隊全面協助訓練，甚至還以入籍越南國籍的方式留在當地，以避免遭到美國的反對。

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其實越南共和國軍在心防和敵我意識上做得非常好，甚至更勝於韓國國軍在韓戰時的表現。越南人民軍和游擊隊即便包圍了金甌半島，但海燕特區裡面的軍人和居民依舊堅決地以寡敵眾不願意投降；南越總統府被攻陷後，越南共和國空軍立刻對越南人民軍佔領區發動空襲，陸軍第四軍區副軍長黎文興准將下令擴大三角洲區域糧食生產以續作戰反抗，不管最後歷史結局為何，在軍事意義和政戰意義上，都是成功的。

當時吳廷琰密切關注台灣是否會從金門與馬祖撤兵，就是認為金防部與馬防部的軍力可以對中國形成威懾，平衡越南共和國三面環包的困境，剛好驗證筆者的理論：金馬澎的安全牽動到越南的安全。政戰與心戰奠基軍事武力威懾，若沒有金門與馬祖的軍事衝突，別說兩國軍事與政戰無法順利合作，同時時任越共總書記黎筍可能也沒有籌碼去阻止中國利用志願軍進入北越。

台越之間的關係和一九六○年代自不可同日而語，但可調整符合今日現況及地緣政治的走向，不光是軍事武器的強化與科學化、實戰化，非火力彈藥的軍事手段也要跟著精進，包含軍事語言增加越菲等語、情報網路的建構與戰略溝通的手段等。假設當時台灣都辦得到，現在沒有理由做不到。

現今應該要持續強軍備戰的時代、需要資訊作戰與戰略溝通的時代，更應該拿出過去歷史上的戰力，建立更廣泛而且更具實戰性的改革，不能只是像過去一般得過且過的方式應付，公開和民眾進行軍民一體的討論才能強化心防。

（作者為每天學越南語創辦人，海巡署越南語講師）

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