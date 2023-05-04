飯可以隨便吃，話不可以亂講。「不用議會監督」，「一縣市一小型核電廠」，「非核家園生肺癌」，每句都令人噴飯。再加，「八萬個機器人迎戰」，「如果我當選，共機就不會來繞台」，聽者恐怕會噎到。兩岸外行話，不啻自暴還沒準備好承擔大任。

去年二月，普廷、習近平發表聯合聲明，中俄合作無止境、無上限。不到一個月，揮軍入侵烏克蘭，普廷稱「現代烏克蘭完全是由俄羅斯創造的」。習近平以中立之名，明挺暗助普廷，未曾譴責俄方，堅稱入侵為「烏克蘭危機」。一年後，習近平以和平使者的姿態出馬調停，基調還是迴護普廷。接著，習近平親赴莫斯科，表面上是勸和促談，實際上是昭告加強中俄戰略關係。而在操作分化歐美、分化歐盟、兜攏專制集團之際，發生了盧沙野事件舉世譁然，習近平才「應約」與澤倫斯基通個電話。不過，中國公布調停特使，卻是主張中俄背靠背、肩並肩的前駐俄大使李輝。黃鼠狼，安什麼心？一年多來的軌跡顯示，普廷是以和平之名（「使烏克蘭非軍事化和去納粹化」）行侵略之實，而習近平的和平面具之下，真面目則是侵略幫兇。

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另外一個，發生在台海現場，侵略主角換成習近平。他撂話「以最大誠意和努力爭取和平統一，但絕不承諾放棄使用武力」，又以機艦擾台、圍台軍演展示，「台獨與和平不能共存」，且拒絕「被統」就是「台獨」。在台海現場，有人附和侵略者，怪罪本土政權「倚美謀獨」。「反戰爭、要和平」的各種造句，絕口不提誰是侵略者。曹興誠說得直白：現在是中國要打你，不是你要打他，要反戰你到天安門去反戰！民主世界也看得很透徹，習近平才是台海和平的挑釁者，廣結同盟遏阻北京鋌而走險、協助台灣自衛。若有所謂「促談」，也如美國國務院所言：「我們力促北京，停止其對台灣的軍事、外交和經濟施壓，轉而與台灣進行有意義的對話。」

入侵烏克蘭以來，俄羅斯也對德國進行認知戰。歐洲情報機構取得的俄羅斯文件顯示，俄羅斯企圖削弱西方團結挺烏的力道。「買天然氣、不要戰爭」、「烏克蘭想打仗、德國要和平」，不一而足。其目的，無非是想達到「馬克宏效應」：不應在「台海危機」成為美國的追隨者，當然，也不應在「烏克蘭危機」成為美國的追隨者。而回顧烏俄戰爭以來，類似馬克宏，幻想普廷、習近平在談判桌自願退讓，簡直就是「讓一群縱火犯進入消防隊」。台灣何嘗不是如此？有人把消防隊當作縱火犯，卻把縱火犯當作消防隊！

習近平「勸和促談」，胳臂往俄羅斯彎。台灣也有「避戰謀和」、「民進黨求戰」、「台灣要為美國而戰」、「買再多的軍備都難以換得台海和平」、「再怎麼委屈的和平也是和平」之黑白不分。出生於三百年前，德國哲學家康德，「永久和平」在他的論述中，「每一個國家的公民憲法都應該是共和制的」、「國際法應建立在自由國家的聯邦制之上」。這個理想，也凸顯了當前的病灶：獨裁專制政權，對內對外都是禍源，對內壓迫人權，對外掠奪領土、資源。經貿全球化，證明無法改變這種價值對立。民主台灣從未侵略中國，有功於中國產業經濟、就業所得，儘管如此仍無法打住這個專制國家垂涎台灣。

民主台灣，專制中國，雙邊關係結構存在侵略基因，超軍事手段、衝突邊緣論、去海峽中線，在在刺激正常人的想像：不抵抗侵略的「和平」，形同「與虎謀和」。

台海緊張升高的癥結，不在台灣而在中國，這是民主世界的結論。中國，至今不是負責任的國際成員，在可以想像的將來也不會是。二○二○年代，如果說中國跟以往有什麼不同，大概就是一黨專政惡化到數位版，韜光養晦惡化到挑戰以規則為基礎的國際秩序，卵翼專制集團顛覆普世價值。除非民主中國誕生了，它對台灣就只有不斷重複「一定要解放台灣」的歷史唱片。同時，「侵略幫兇」早已揚棄民主中國的口號，只圖「被統」於一黨專政的「祖國」。近來，侵略幫兇紛紛化粧成和平使者，誘引更多被害人認同、協助加害者，以利北京對台操作二○二四大戲。

是以，防範斯德哥爾摩症候群，像慢火煮青蛙般無感麻痺安樂死，堪稱台灣人民保台求生必須自覺的內在危機。

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