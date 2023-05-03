自由廣場》﹙林保華專欄﹚港澳辦呼籲：天天跑馬跳舞加炒股

正牌習家軍、卸任了全國政協副主席的港澳辦主任夏寶龍四月中旬考察香港六天，比十二年前的王光亞多了三天，在出席香港國安法的活動致辭時提出了治港良方，他說，希望香港天天辦會展搞創科、拚經濟，跑馬跳舞和炒股。

自從實施港版國安法以來，大批香港資金、人才流失，經濟下滑，股市不振，香港有成為「空港」之虞。夏寶龍來港考察，需要向習近平報告治港良方，他的上述一句話，除了呈猴急之狀，顯然也找不出任何辦法。

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一月份香港出口暴跌近三成，是六十八年來之最。天天辦會展有人來嗎？香港本來就扮演替代中國轉口先進科技的角色，美國對中國進行科技制裁後，香港更強調創新科技，甚至要引進到珠江三角洲的大灣區為中國解套，你當美國人是白痴？你叫香港人天天賭馬、跳舞，不怕出現嚴重社會問題？股市連番暴跌，跌回九七時的指數，是因為資金大量出走，這時要香港人跳進火坑，是無知還是居心不良？四月下旬的五個交易日，從滬深港通跨境交易機制撤離的外資就有卅一點七億美元，是去年十一月以來歷時最長的資金撤出，香港當然不是終點站，所以中央政治局會議立即出面安撫外資。

本來中共對香港就是留島不留人，然而出走的不僅是醫療、教育、金融、科技等專業人才，連鐵飯碗的公務員也跑掉一成，摻進來的中國人有他們那樣的專業與能力嗎？香港社會還能正常運轉嗎？

香港特區的武官政府對美國的態度比北京中央政府還要強硬，顯然只是拍馬屁的需要而不自量力。當外資大量撤走時，他們還津津樂道引進俄羅斯與沙烏地阿拉伯的資金，可是竟然不知道這些國家賣石油給中國用人民幣結算，只有到香港才能換回美元後匯走，因此港幣與美元的匯率一直受壓。政府不怕聯繫匯率出事？那可是香港人的大災難。

中國為了武嚇台灣，日前還恐嚇台灣的印尼與菲律賓外勞撤離台灣，以製造台灣亂象。哪裡知道香港也有不少印尼與菲律賓外勞，消息在印尼被炒作以後，也炒到香港頭上。印尼的朋友向我打聽台海是不是真的要打起來了？如果美國報復，香港是不是也會遭殃，聯繫匯率會不會垮掉？印尼兌換美元比較麻煩，他們有意兌換新加坡幣。由於澳大利亞有不少印尼移民，此事也驚動那裡，可見中共的恐嚇是搬起石頭砸自己的腳。

香港特區政府應該好好保住自己的港元，港安比國安重要，別去惹是生非。一旦香港出事，習近平與夏寶龍不會承擔任何責任，香港特區政府將成為替死鬼；林鄭月娥多麼賣力，可憐現在煢煢孑立、形影相弔，為中共充當國際特務的董建華也只有在香港等死的份兒。

要拯救香港，就要去他X的國安法，因為它踐踏一國兩制，踐踏普通法，除此別無他法。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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