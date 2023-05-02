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自由廣場》造浪的造浪者

2023/05/02 05:30

◎ 張約翰

繼三月底上線的《模仿犯》之後，由公視出品、Netflix獨播的原創政治職人劇《人選之人–造浪者》，四月廿八日上線，兩天內就擠下韓劇《造后者》站上台灣收視榜首，並且一如《模仿犯》，在社群平台掀起一陣熱議。

《造浪者》與《模仿犯》不同之處，除了是原創劇情，還有許多細節，比方由於題材與劇情所需，前者必須比由日本小說改編的後者更加貼近台灣的現實，因此地名、地標、政府機構與職務名稱都真實呈現，也因此更在地化。

兩者相同之處，則是以類型劇攻佔目光。類型劇有較為固定的愛好群體，也讓觀眾在平台上滿滿片單中有挑選的依據，可以說是串流時代的有效策略。而相較於走獵奇暗黑的推理劇《模仿犯》，《造浪者》導演延續前作《我們與惡的距離》的職人劇，把職場由新聞媒體搬到政黨運作，並採取較為輕鬆的基調，讓勞動節連假想放鬆心情的觀眾能輕易消化。

然而兩劇還有一個相同之處，就是對職人的描寫是否具有足夠的說服力，即便《模仿犯》已經從道具到表演都盡可能還原九○年代的新聞台運作，但筆者仍可以輕易看出不對勁之處，這是由於筆者過往所學與職場經歷所致，一般觀眾不易察覺。而《造浪者》描繪的政治工作者，尤其是擁有高度理想性格的年輕世代，他們的職場實況、人際壓力、理念衝突，是否得到充分的描寫，筆者因過去工作之故只有間接觀察，無法斷言，基於全劇的調性，這當中的沉重看來也不得不輕輕放下。

不過，作為一部描寫政治工作的職人劇，觀眾仍然可以從中得到一些職場知識，這也是職人劇這一類型的特色。由於本劇主要角色是在政黨文宣部門，如何帶風向、模糊焦點、轉移話題、核心價值的順序排列、處理與側翼團體的關係，雖然不見得完全如實，但也能看點大概。

距離總統大選不到一年，到底由哪些人對戰即將明朗，《造浪者》此時上架，正好成為開啟選戰話題的材料，也像是為觀眾先打個預防針，對即將來臨的政治議題操作手法有初步的認識，免得理智被年底的熱戰浪潮淹沒。

（作者是世新大學傳播博士）

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