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自由廣場》防狼噴霧劑挑釁色狼？

2023/04/23 05:30

◎ 張國財

隨著二○二四總統大選腳步的逼近，一些披著羊皮的台灣狼，又在仰天長嘯了！

第一波的投降派（美其名為統派）學者「反戰」宣言才下檔，第二波女作家龍應台暗批「備戰就是挑釁」之《紐約時報》投書緊接著出籠──自我武裝備戰，就是挑釁討打，調調跟郭台銘的「不要買武器就不會被打了」何其神似？其荒謬可笑，跟講「不要帶防狼噴霧劑就不會被強暴了」有何兩樣？

台灣備戰，為的是自我防衛、抵抗敵人中國的入侵，鄰近的南韓、菲律賓、越南，沒人覺得被挑釁了，反倒可能驚覺上了醍醐灌頂的一課；率先喊出「台灣有事，就是日本有事，就是世界有事」的日本，何止不覺得被挑釁了，應該還樂觀其成。這些東北亞、東南亞國家心知肚明，台灣備戰，不是在挑釁中國，而是恰恰相反的，對中國的挑釁在做防備！

「台灣備戰就是挑釁中國」如果講得通，女性主義者龍應台大概也會認同「女生隨身準備防狼噴霧劑就是在挑釁色狼」的歪理邪說了？光編派台灣被迫備戰的不是，卻未譴責中國對台灣主權領土展現野心的龍應台，跟只會數落被強暴女孩子穿的迷你裙太短，卻不對無良強暴犯的罪行置一詞，有何兩樣？

所以，套龍應台的邏輯，對六四天安門被消失的那些人，是否也該傷口上灑鹽，來一句：「站在坦克面前就是挑釁」？還有，「備戰就是挑釁」，那更等而上之的抗戰還得了？說「抗戰就是南京大屠殺」，不也是剛好而已嗎？今後還再嘴什麼「南京大屠殺」？

被《時代雜誌》喻為當代最具國際影響力的日本作家村上春樹，二○○九年赴耶路撒冷出席耶路撒冷文學獎頒獎典禮時，在以色列總統佩雷斯面前，公開批判以色列轟炸迦薩的軍事行動，並說出震撼人心的名言：「在高大堅硬的牆和雞蛋之間，我永遠站在雞蛋那方。」同樣是作家（當然格調高度差很大），村上春樹是當弱者（雞蛋）的代言人而非強者（高牆）的傳聲筒。而會說出「（弱者台灣）備戰就是挑釁（霸凌者中國）」的龍應台，是站在高牆還是雞蛋那方？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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