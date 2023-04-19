自由廣場》（鏗鏘集）「中華民國」complex

◎ 李敏勇

台灣又將改選總統，「中華民國」complex混淆台灣的國家狀況，既是迷惘，也是迷障，亟待克服。這既是歷史的殘餘，也是現實的困境。生活在台灣，仍奉「中華民國」為名，卻要承擔名不正言不順的國家處境，人民糾纏於名實論的混淆，集體籠罩在認同症候群病理。

二戰結束，東西德、南北越、南北韓是三個特別的「國家」狀況。東西德是納粹德國戰敗被盟軍處分的結果：被一分為四的德國，美、英、法佔領區統合為西德（聯邦德國）；蘇聯佔領區成立東德（民主德國）；越南從印度支那分離的寮國和柬埔寨之外獨立，但經內戰分別成為南越（越南國）和北越（越南民主共和國）；朝鮮則在獨立後，左右翼路線無法統合，經內戰分裂為南韓（大韓民國）、北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和國）。

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被殖民地獨立，但自由資本主義的右傾化和共產主義的左傾化導致國家分裂。東西德在進入廿一世紀前，由西德和平統一了德國；南北越經過戰爭，由北越統一了越南；南韓、北朝鮮仍在分裂狀況。台灣的狀況是：一九四五年二戰結束，日本放棄對台灣的殖民，代表盟軍接收台灣的中華民國，順勢進佔，並於一九四九年在中國被革命推翻後，以台灣作為反攻基地，演變成中華民國台灣或台灣中華民國的現狀。在台灣的中華民國並非台灣人民自己創建的國家，戰後歷史的發展也不盡是台灣人民意志的選擇。

南韓、北朝，在聯合國都有席位。台灣中華民國在聯合國的「中國」代表權則早在一九七一年就被中華人民共和國取而代之。「中國」即是中華人民共和國。但以反攻大陸、戒嚴統治台灣卅八年（一九四九—一九八七）的中國國民黨挾持「中華民國」，民主化以後，仍執意中國性，導致無法確立「中華民國」的台灣性。台灣中華民國未能形成生活在台灣這個國度人民的命運共同體，也是二戰後遺留，仍未解決的問題。

新的地緣政治，以美、中對抗，各自形成夥伴關係，以民主和專制形成對峙陣營，在新世紀成為世界課題。民主國家陣營關切台灣的處境，以俄羅斯普廷侵略烏克蘭為借鏡，警戒中國習近平的犯意。台灣內部長期以反共為名戒嚴統治的中國國民黨後蔣時代政治人物，無視中華民國僅依附台灣、實存台灣，仍執意以「中國」意理為名，連結亡其國的中華人民共和國。以近臣服侍蔣經國的馬英九以及一些黨人，背反台灣，投靠專制中國，卑劣至極。

一些政客、黨棍口惠實不至的「中華民國」，只在中國之外戴「青天白日旗」帽子，殊不知對中國南京「中華民國：（一九一二—一九四九）」亡國碑銘的最大抵抗，其實是中華民國斷離中國在台灣的存在。一九四五年—一九四九年，短暫的連結；一九四九年之後，在台灣的中華民國逐漸從中國事實分離。

若說「中華民國」法理地位消失，也是中國國民黨留下的歷史。不喜歡「中華民國」在台灣，中國國民黨人大可去南京國家之陵，乞求回歸中國；或若中國認為台灣的「中華民國」侵權，台灣人民也可放棄這個歷史爭議的名號，不必委屈求不全，曲意守護，收留「中華民國」神主牌。不清不楚的歷史成為台灣的牽絆，只會是台灣這個國家發展的迷障，就物歸原主，還給中國人吧！

（作者是詩人）

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