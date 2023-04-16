自由廣場》這不是我們認識的郭董

◎ 林進國

郭台銘自美國返台，立即宣佈將爭取國民黨提名參選總統，並為四年前因一時的年輕氣盛，血氣方剛退出國民黨一事，向國民黨哈腰鞠躬道歉。

台灣是民主國家，參選總統是郭董的自由與權利，然而要向一個已經爛根與親共的國民黨道歉，筆者認為大可不必！

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當年以十萬元起家，至今已成為全球最大代工集團的鴻海，靠的是郭董如成吉思汗一樣的霸氣與決斷力，以軍事化管理及不斷的兼併商略而聞名，造就今日富可敵國的鴻海集團，可以說鴻海的成功基礎是奠基在郭董的魄力與意志及高超的運籌帷幄能力之上，鴻海的成功更也是台灣企業家學習的典範，那個向國民黨低頭的郭董，絕對不是我們企業界所認識的郭董。筆者建議：

一、如要參選總統，以郭董財力與知名度，可以採聯署方式取得總統候選人資格，不需要向國民黨哈腰，要有尊嚴的參選總統。

二、成立一個以台灣民主、自由、主權為核心，以台灣利益為優先的新政黨，將在國民黨無法發揮的新世代與政治人才吸納進來，成為台灣另一股重要的政治力量，進而與民進黨形成良性的政黨競爭。因為我們台灣人民真正期待的政治是政黨可以輪替，但唯有台灣的民主自由與主權，絕對不能讓中共極權給輪替的！郭董只要確保此一原則，樂見郭董成為台灣第二大黨黨主席，並有機會為台灣人民提供更多的服務。

（作者為科技公司營業經理，新北市民）

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