自由廣場》中華民國＝台灣之靈活運用

◎ 莊勝榮

選舉一到，有人擁抱「中華民國」，但到了「中華人民共和國」，卻又不敢明目張膽寫中華民國！這就是在人家屋簷下，不得不低頭的道理，欠缺骨頭及靈魂的人卻不在意。

這種人，特別喜愛去中國朝拜，除了自認中國人的情結外，在刷存在感，或想得到某種利益。這種人讓人厭惡，又讓人覺得可憐。不過他們倒也不在乎，反正已經被討厭習慣了，也可憐久了，最後變得很自然。

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因為目前我們憲法規定的國家名字為「中華民國」，跟實際狀況差異極大，許多人認為應改為「台灣」，以區隔中華人民共和國。在英文裡頭，兩個國名都有China，然而敵大我小，中華民國容易被稀釋、被誤解，不利於國際社會生存。然而一些人認為中華民國國名不能改，好像這是他們專有的遺產，別人碰不得。台灣派及中華民國派的拉鋸戰，被中共巧妙的製造成矛盾撕裂的工具，不利台灣社會和諧與團結，卻有利於中共的分化及併吞。

在中共眼裡，不管中華民國派或台灣派，拒絕接受中共統治，不要成為中國的一部份的人，通通是鐵桿份子，通通是中共的敵人。中共已經悄悄在改變思維、改變作法，戰機、戰艦繞台已成常態，甚至還發射飛彈飛過台灣上空。美國一再發出警告，台灣內部卻還有白痴在做夢，令人不安。

世界上所有國家都是地理名稱兼國名，美國、日本、德國、英國、印尼等，它們既是地理名詞，也是國名，中國也是。惟獨台灣，不是國名，是地理名稱。中華民國是國名，不是地理名稱，不利於地理及國名的統合一致。

現在的中華民國，已經不是孫文軍政時期的中華民國，已經蛻變為台灣化的自由、民主、人權、法治的中華民國。這就是中共要消滅的原因之一，因為對共產黨政權統治的正當性造成威脅。「中華民國」像一棵樹，不是長在中國，而是長在台灣，就像護照，叫中華民國，也叫台灣護照。

台灣經過七次總統直選，絕對不同於孫文時期的中華民國，那時可以說中華民國第一共和，現在的中華民國的內涵及價值已經改變，形成與台灣命運牽連，而與中國脫離無關了。台灣等於中華民國，中華民國等於台灣，現階段靈活運用，以後時機成熟再改名換姓，大家別被共產黨利用、分化了！

（作者為律師，台北市民）

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