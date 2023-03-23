自由廣場》農的煩人：由雞蛋的短缺到雞屎的臭氣

◎ 蔡宏進

近來台灣雞蛋供應短缺成為全民苦惱的問題，本來人民寬裕消費已成習慣，價錢也不昂貴的雞蛋，突然買不到貨，價格也上漲許多。造成原因有多項，禽流感、飼料原物料價格上升，寒流的天然與他國戰爭的人為因素都是。雞蛋缺乏的問題更使中央主政的農業官員被罵到臭頭，尤以反對黨的中央民代指責最為嚴峻。雞蛋缺乏問題的根本解決之道，是提升生產量增加供應，但這會有一些時間上的落差，主管農政的官員與機關仍免不了要受到嚴厲的批評與攻擊。

從自由市場的調適方面看，雞蛋缺乏的結果導出許多大小規模養雞場的興建，最近在南部特等農業區內見到不少新建養雞場，造成周圍農村居民即將面臨忍受產生惡臭氣味的煩惱與恐慌。只是這方面的煩惱與恐慌，傳播媒體還缺乏預見與報導，社會上的多數人與政府也還未能注意到，但居少數、聲音也微弱的村民卻已暗自煩惱不已。

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養雞本來是農民經營的事業，農民為生活而養雞，須忍受雞糞臭味也是自有應得，像是早年農家多半都經營飼養豬隻家畜及雞鴨等家禽副業，農家宅院環境衛生普遍不佳，也無可奈何。但如今養雞及養豬事業轉型由農企業家做大規模飼養生產為主，得利者是大企業農，而非弱小農家。大企業農多半居住在都市，他們經營的養雞場與養豬場則接近小農村，讓鄉居的小村民無辜的忍受臭氣，雨季洪水來了，養雞及養豬場溢出的糞尿漂浮到村中，村民又要承受另一層苦頭。過去農村環境汙染嚴重，曾因豬的口蹄疫關閉養豬場而洗刷過一次，今後即將再因缺少雞蛋帶來的擴建養雞場而污染一番。

主管農政、地政及環境衛生的中央及地方政府機關，對於這些即將發生的問題不可不見，較為合理可行的做法是，將污染的畜產業仿照設立工業區或科學園區的方法，在較遠離人群的地方設立畜產專業區，不再如任由工廠曾經在農田中胡亂設置的慘狀。

（作者為台灣大學榮譽教授，曾任農業推廣學系暨研究所主任）

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