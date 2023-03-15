自由廣場》（林保華專欄）中共比納粹德國是更大威脅

美國前國務卿龐皮歐在接受美國之音專訪時表示，中國與納粹德國相比，對世界是個更大的威脅；中國已是習近平的中國，一個擁有十四億人口的龐大經濟體，不只有能力給美國、甚至是全世界造成問題；習近平是最危險的人，他的全球霸權已經嶄露無遺。龐皮歐點出了西方世界的盲點。

長期以來，西方世界認為納粹德國是全世界最壞的東西。這歸功於猶太人長期鍥而不捨的深究與宣傳，因此當中共創立並崛起，其罪惡遠超史達林與希特勒時，西方世界仍然懵然無知，繼續被其「中國通」所誤導，以為中國是禮儀之邦，中共對西方的敵意僅僅是對百年屈辱的發洩；對其盜竊惡行也抱諒解態度，因而擁抱流氓數十年。

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龐皮歐指出了十四億人口的龐大經濟體足以構成全球性的問題，這從醫療用品的突然短缺就可以說明，所以西方世界必須建立自己的供應鏈；而十四億人口的市場也讓某些華爾街大亨匍匐在中共腳下。然而十四億人口造成的問題，絕不止是經濟，還有戰爭與更嚴重的DNA同化。

中共對美國強大武力的有恃無恐，就在於它綁架了十四億人做炮灰。一九五○年代中國才有六億人口時毛澤東就說不怕打核戰，死了三億還有三億。這種話連赫魯雪夫也受不了，因為當時蘇聯只有兩億人口。毛澤東以「全民皆兵」武力脅迫其他國家，人海戰術就是它的策略。毛澤東反對節制人口的「人口論」，在一九五八年鼓吹「人手論」，果然為改革開放年代提供大量廉價勞動力。西方國家也忌憚中國的武力脅迫而容忍中國的為所欲為。

然而更嚴重的是，改革開放後中共有意放縱大量人口以合法與非法途徑移民他國，然後在其他國家建立中國人自己的小王國來脅迫當地政治。因為中共對海內外「炎黃子孫」的控制，這些小王國基本上效忠於中共在當地使領館。

近日與一位義大利台商共餐，我問他義大利警察與中國警察在米蘭街頭共同巡邏（有圖片為證）是怎麼回事？他說米蘭有六十萬中國人，米蘭警察已經無法應付他們。他特別對我說，六十萬啊，如果造反還得了！在美國步入政壇的「台灣之子」因為需要選票鈔票而逐漸向「中國之子」演變，也是一個教訓。在這個問題上頭腦最清醒的是普廷，他不許俄羅斯大城市裡有「中國城」的存在。

中共還意圖用中國人（中共出品變種漢人）的DNA來改造全球人口。目前中國人口約佔全球人口的十八％，漢族更佔全中國人口九成以上，中共的策略是先同化少數民族，鼓勵與強迫他們與漢人通婚（例如將維吾爾族年輕女性送到沿海漢人地區同化通婚），接著會在全球逐步蠶食其他民族。中國熱衷研究人類DNA或與此有關。

中共的種族滅絕政策不亞於希特勒，只是手法更加隱蔽。所幸中國人口的增長在走下坡，新興國家人口成長加速，可能緩解這個隱患。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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