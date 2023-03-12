自由廣場》談夫妻間腎臟移植

◎ ​​​​​​​​李伯璋

看到六十七歲的王幼玲監察委員捐一顆腎給她的先生，非常感動。

對於尿毒症病人，健保有提供完善的血液透析與腹膜透析治療，洗腎一周三次、一次四小時，病人也常會因為各種併發症而不舒服。移植的器官來源可能來自腦死患者大愛捐贈，也可能來自有血緣關係的親人。

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大愛捐贈在歐美國家是由政府來帶動整個社會的風氣，推動腦死患者大愛器官捐贈的移植協調師，是相當有挑戰性的工作，家屬哀傷之際，還要思考願不願意器捐，這溝通需要有同理心的真心關懷。當年我擔任移植醫學會理事長與器官捐贈移植登錄中心董事長時，透過全台移植團隊的努力，醫師出身的賴清德市長與柯文哲市長也協助宣導，大愛捐贈人數從穩定的每年二百多位一直成長到每年四百二十位。

回想民國六十一我開始當外科住院醫師時，一年的洗腎病人數是二萬三千人，現在，已經到一年九萬三千人。在陳時中前部長的支持下，健保署也努力給予糖尿病的優質治療給付。洗腎病人的整體健保醫療費用已經到了一年七、八百億，腎臟移植病人的每個人醫療費用只有洗腎病人的一半，血液透析病人的五年的存活率大概是腎臟移植的病人一半。

來自於親人的活體器官捐贈手術，醫生要保證捐贈者不受到手術傷害，又要讓受贈者手術順利成功，是個很大的挑戰。王委員當然知道腎臟功能會隨著年齡老化，醫師一定會去評估，沒有問題的話，夫妻之間雖然沒有血緣關係，若是交叉試驗陰性，彼此可以互相捐贈的話，因為親蜜行為的關係，相濡以沫的口水裡的一個基因的傳遞，那久了，又變成有一種耐受力的關係。當年我成功完成夫妻間移植的時候，在世界最好的移植雜誌Transplantation發表論文，就是說夫妻之間的移植交叉實驗是陰性時，彼此間的免疫反應降低；文獻也指出移植後的成績相當於同卵雙胞胎一樣，至少存活率非常的好。

很開心得知王委員已經回來開始工作，祈福她先生以後也要好好照顧自己，聽從醫囑服用抗排斥藥物。祈福！

（作者為​​​​​​​台北醫學大學公衛學院講座教授，雙和醫院顧問醫師）

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