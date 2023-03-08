自由廣場》（林保華專欄）吳斯懷，咪舔共！

《日本經濟新聞》一篇有關台灣退將充當共諜的報導，引發軒然大波，其中吳斯懷反應最激烈。吳是國軍退將，由中國國民黨力推成為不分區立委。這篇報導踩到他尾巴。

吳斯懷要台灣停止與日本的軍事交流！台灣是印太戰略的重要一員，與日本停止軍事交流就是停止與印太戰略合作；日本又是涵蓋台灣的美日安保條約當事國，台灣也要停止接受美日安保條約保護？吳斯懷可以與習近平交流，卻不許台灣與日本軍事交流，什麼意思？

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日經新聞是日本民間報章，這家媒體發表什麼，與日本政府有什麼關係？為什麼有一夥人起鬨要日本政府負責？只有具有黨國意識的人，才以為媒體附屬黨國，國共都是如此。日本是民主國家，不是共產國家與國民黨的黨國體制，連這些根本區別都不懂，還是藉題發揮，充當中共協力者角色？為何人民日報、環球時報等中共黨媒連篇累牘誣衊台灣，這些人紋風不動，甚至無恥配合，對日本一家媒體的文章卻跳腳，言論自由在哪裡？

當然，日經新聞說九成退役軍官向中國提供情報換取金錢缺乏準確數據，然而降到一成又如何？其實就是吳斯懷一人聆聽匪酋訓話，也已經是國軍的恥辱！何況此行就有五十三顆星星，還不夠多嗎？全球有哪個國家的退役軍官如此效忠敵國？相對來說，張延廷、于北辰、黃澎孝等，氣勢就不如他們，然而後者才是效忠國家的退役將校。

台灣還有多少人記得二○○○年的潘希賢事件？他是國安局人事處少將處長，退休三天就到中國賺錢，被中國扣押後釋放，如果沒有出賣情報，會放？台灣在中國的諜報網怎麼不會被一網打盡？是沒有敵情觀念，還是利益薰心？後來一些退將「見賢思齊」，連曾經身為副總統的連戰都去投資中國而「聯共制台」。台灣納稅人給的退休俸還不夠多嗎？

這是長期流毒，所以二○二○年陸軍步兵訓練指揮部的向德恩上校向中共簽下《投降承諾書》，允諾一旦兩岸發生戰爭，會在自己的工作崗位上盡能力為祖國效勞，並收取了數十萬「內應費」。有多少人簽署承諾書？期間還有到北京發表「國軍共軍都是中國軍」的前副參謀總長、退役空軍上將夏瀛洲；擔任過前陸軍總司令黃幸強上將辦公室主任的退役中將高安國在Youtube發表影片，號召Ｄ日全民起義國軍響應，完成中國統一使命！對此國軍噤聲，馬英九總統還因為民間反彈而撫慰夏瀛洲，後來夏又說共機有權巡邏台灣西南空域。

吳斯懷還情緒激動的咆哮：「我們是共諜嗎？」他在鳳凰衛視的節目裡為共軍對付美軍出謀劃策時就公開表示他與共軍是「我們」，是不是共諜，自己回答。

這是黃埔軍魂嗎？蔣校長若泉下有知後輩如此糟蹋，一定龍顏大怒，即使吳斯懷跪在米田共面前請罪，校長也該下旨「槍斃可也」。現在不隨便槍斃人，然而仍然要大喝一聲:「吳斯懷，咪舔共！」黃埔軍校在廣東，粵語的「咪」，就是「不要」。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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