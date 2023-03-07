自由廣場》蒼鷹遠颺—送別辜寬敏先生

◎ 陳儀深

十幾年前，張炎憲教授生前完成訪問辜寬敏先生的口述史初稿，後經吳三連台灣史料基金會的潤飾編輯，以及辜夫人美琇的秘書邦妮的參與協助，二○一五年終於補充完成《逆風蒼鷹：辜寬敏的台獨人生》一書，傳神的書名，據說是夫人美琇的主意。

辜先生在書中留下很多重要史料，例如介紹他的父親辜顯榮的生活與性格點滴，以及對於日本戰敗之後，台灣發生的八一五台獨事件，他的五兄辜振甫被軟禁在寺廟中一年七個月，辜寬敏如何從家裡拿錢去營救，並認為主犯是那幾位日本少壯軍人，而辜振甫、許丙和林熊祥只是被動參加而已。

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筆者研究彭明敏師生案，曾在閱讀外交部檔案時看過：辜寬敏以「在日台灣大學校友會主席」身分，寫給駐日大使館轉給國內各機關的救援信。一九六五年辜先生出任日本台灣青年會委員長，不久該會改名為「台灣青年獨立聯盟」，辜先生自述「這是我的主張」、經大家討論後通過的。辜先生在一九七二年秘密回台與蔣經國見面，談話主題是反對「漢賊不兩立」，當中華民國失去聯合國中國代表權之後，應爭取為普通會員國，內政方面應取消身分證上的籍貫欄等等。儘管他返台動機單純且有行政院秘書長蔣彥士署名的公文邀請，返日以後仍遭聯盟開除。

聯盟本來只是要他自行離開，但因彭明敏的堅持才把他開除，此後被視為叛徒的辜先生被批鬥整整兩年，難免失志委屈。不過當一九九五年彭明敏面臨是否參選總統的關頭，辜寬敏是勸他加入民進黨的關鍵人物之一，而且陪他一起入黨。那一年七月開始民進黨舉辦空前也可能是絕後的美式初選，歷經廿多個縣市的公開演講和投票，彭明敏才打敗許信良而代表民進黨參選；初選階段我是彭總部三個總幹事之一，經常看到辜先生僕僕風塵奉陪。猶記得第一場是從台東開始，那天晚上在台東某旅館簡餐後，是我平生第一次和辜先生聊天，他對於我剛剛在自立晚報發表的短論，稱讚說「增一字太多、減一字太少」，使我受寵若驚、記憶猶新。

辜先生晚年仍積極參加台派社團活動，並大膽提出主張，例如二○○六年被阿扁總統稱讚的「中華民國第二（共和）憲法」，二○一二年在報紙刊登的〈兄弟之邦：中國政策與兩岸問題芻議〉，我亦在當時的媒體做了批評回應。辜先生對後輩的批評不以為忤，二○一七年二月還接受我的錄音訪談。如今蒼鷹已經遠颺，筆者宛若看到辜先生穿著白色西裝經過眼前，瀟灑而去。

（作者是國史館館長）

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