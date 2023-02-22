自由廣場》（鏗鏘集）土耳其藍，美麗也悲傷

◎ 李敏勇

土耳其藍是美麗的，也是悲傷的。橫跨歐亞大陸的這個國家，兼具歐洲性與亞洲性，某種程度像北臨黑海東北角的俄羅斯。不過，土耳其是信奉伊斯蘭教的國家，俄羅斯則是信奉基督東正教的國家。土耳其曾屠殺亞美尼亞人，迫害庫德族人；俄羅斯正在侵略烏克蘭，他們曾親同兄弟。

土耳其和敘利亞的大地震是世紀災難，是自然災害，是地理性的。不同於俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的人為災害，是歷史性的。建築物倒塌、道路崩毀，多少生命死傷！面對大自然，人是脆弱的；面對強權國家的侵略，人也是脆弱的。但人性中總有善美的一面，多少國家的救難隊馳於救援土耳其，又多少國家向烏克蘭伸出援手。黑暗中總是有光！

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想到土耳其，人們會想到土耳其藍，既是美麗的，也是悲傷的。一首詩，浮現土耳其的人間像：

三個人在車站／男人是悲傷的／

悲傷得像悲傷的歌／

女人是美麗的／

美麗得像美麗的記憶／

孩子／悲傷得像美麗的記憶

美麗得像悲傷的歌

──照片／蘇雷亞（土耳其，C. Survey,一九三二—一九九○）

從救災的新聞畫面可以體會到交織在悲傷、美麗的男人、女人和孩子，某種深邃和純真反映在大人和孩子的臉龐。這個由土耳其共和國國父凱末爾取代部分鄂圖曼帝國起造的國度，在歐亞交界處，以政教分離在伊斯蘭世界獨樹一幟。但是權力政治的光影紛陳，詩人的作品流露美麗與悲傷的聲音。

著名的土耳其詩人納京．喜克曼（Nazim Hikmet,一九○二—一九六三）在兩次世界大戰期間被軍政府監禁，流亡昔日蘇聯，死後多年才得恢復名譽。公路休息站的賣店，會看到販售他的畫像壁氈。那個時代，右翼獨裁和左翼抗爭交織火花，但左右翼政治走向專制都是文明的陰影。蘇聯解體了，不盡走向民主化的俄羅斯，又如何？

自然的災難經常考驗人類，但人類自己也製造災難。發動戰爭侵略他國，是犯下戰爭罪的惡行。俄羅斯的普廷犯了不可赦的罪行，害人害己。土耳其的大地震照見悲傷的一面，看著從瓦礫中被救出的嬰兒明亮雙眼，回映光的觸撫，照見悲傷另一面的美麗。

至於敘利亞，困於內戰，國際救援相對缺乏，災難可以想像。台灣向遙遠的土耳其伸出援手，Taiwan can help！

（作者是詩人）

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