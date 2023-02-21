自由廣場》白髮革命 敲響習氏大權獨攬警鐘

◎ 趙嵩仁

中共即將於下月召開「兩會」為習近平第三個國家主席任期「加冕」，最近卻在武漢、大連以及鞍鋼等城市，發生多起示威遊行，參與者多為年邁退休職工，抗議當局以「醫保改革」為名，實際緊縮民眾醫療補貼，致使需要經常就醫的長輩產生強烈剝削感。這一群幾可視為中國政權核心擁者的抗議活動，格外令人側目，更讓人聯想起去年廿大召開前「四通橋事件」與「白紙革命」，因此被稱為「白髮革命」。

此次訴求，除抗議當局縮減過往補助額度，限制原有購買藥品之便利，更質疑為彌補過去數年清零政策時期，所形成巨額醫療開銷與排擠效應。據統計，中共去年的「清零」防疫支出超過三五二○億人民幣（約合新台幣一點五五兆元），導致各地財政吃緊，即使是廣東（七一一億）、上海（一六七億）以及北京（二六四億）等重點省市，都是沉重負荷，對近年大陸趨緩的經濟成長而言，無異雪上加霜。也難怪外界會將所謂醫保改革的補貼限縮，視為彌補財政破洞的手段。

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更令民眾公憤的是，即限縮對象有明顯的特殊性與階級性。就以抗議最激烈的武漢市為例，政府明文表示「武漢市公務員醫保不受影響」，其他諸如公務員報銷比例高於企業職工、對於退休幹部的高等特殊醫療待遇等等，均形成階級化與特殊化。看在一般職工眼中，甚至是經歷疫情期間，收入不穩定的民眾而言，必生強烈剝奪感，進而對所謂「為人民服務」的中共政權失望和反感。

近年大陸民眾「維權」意識抬頭，較以往更勇於爭取自身應有權益，二○二一年恆大集團破產、去年河南省村鎮銀行坑騙儲金，年底的「白紙革命」抗議過度清零措施，都可見到民眾維權，其實也相當程度反映社會對中共處理各種問題的失當。

相信此次「白髮革命」只是冰山一角，中共內部問題如經濟發展趨緩、城鄉差異過大以及高齡化社會，所衍生的沈疴和暗流絕不僅只於此。當習大權獨攬之際，若仍只在乎表面光鮮，有朝一日勢將為民主暗流所吞沒。

（作者是職業軍人）

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