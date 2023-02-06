自由廣場》當美國感受到直接威脅···

◎ 諸葛風雲

近日美國輿論焦點的中國間諜氣球入侵領空事件，終於被美軍F-22戰鬥機以AIM-9X響尾蛇飛彈所擊落，同時美軍也已派出艦艇前往打撈殘骸，以進行分析蒐證。此事件後續頗值觀察。

一、美國感受到直接威脅：過去數年，「中國威脅」逐漸形成各國共識，但對於部分美國人民及部分官員，仍有距離遙遠、無感的狀況。此次事件應會喚醒美國民眾認真看待中國威脅，這次甚至有美國人民主動運用槍械對間諜氣球進行射擊，對於主權受到侵犯反應非常強烈。

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二、中國霸權暴露外顯：事後中國外交部發布聲明，非但對於屢次入侵別國領空不慚愧反而強硬到底。面對這樣的中國霸權，就是台灣長期的困境，但這次中國惹到的卻是「世界警察」美國。

三、傳統戰力仍不可或缺：美國國防部先前公佈間諜氣球完整路徑，係自中國新疆起飛，有消息指出此部分的訊息正是來自台灣的樂山預警雷達，再加上最後所派出的F-22戰機，這些都屬於傳統戰力範疇，顯然在灰色衝突的情勢下，傳統載台及指管通情監偵等系統仍非常重要。

在經歷珍珠港事變及九一一事件之後，美國對於被侵門踏戶直接在本土撒野的事件，非常重視，甚至下重手反制，這正是台灣過去幾年忍氣吞聲所等待的契機，有賴政府及全民一起結合友邦，強化台灣安全，成為保護民主自由的前哨站。（作者為大學助理教授、軍事部落客）

中國沒有立場批評

◎ 宋磊

間諜氣球不新鮮，早在美國南北戰爭時，便已扮演偵蒐情報的角色；二戰期間的日軍，更將少量炸藥安裝在氣球上飄向美國，造成美國本土零星的傷亡。

此次事態嚴重，主因該間諜氣球飛經美國蒙大拿州「義勇兵三型」洲際彈道飛彈的發射基地。然而二○一九年也有一顆來路不明的氣球飄入中國空域，最終解放軍派遣兩架殲-10C以機上的霹靂十（PL-10）空對空飛彈擊落，因此對於此次美軍的擊落，中國政府實在沒有理由批評。

整起事件中我們可以看出美國政府的理性、謹慎。一開始，為顧及民眾的生命財產安全，加上其飛行高度暫不影響民航客機的飛航，故未在本土上空開火，而是直到氣球飄至海洋才將其擊落，不但凸顯美軍重視人權的一面，也顯示美軍遵守相關的開火規則。（作者為空軍子弟，淡江大學戰略所博士生）

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