自由廣場》﹙青年時評﹚行政院會看藍綠市長表現

◎ 周子鈞

本月二日新任行政院長陳建仁主持首次行政院會，六都市長全部出席，出現一幅頗值得深思的畫面。

歷經三年多的疫情影響，基層百姓的生計大受影響，連帶讓民進黨在去年底的選戰中失利，六都僅保住南高兩市。如今黨機器和內閣均已完成改組，如何重振士氣，爭取更多人民的支持，將反映在不久後就職百日的施政民調上，更連帶影響二○二四大選布局。民進黨是否已整備就緒，若看當天六都首長與陳揆互動表現，似乎答案相當明確。

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像是台南市長黃偉哲，便把握院會的機制，提出振興商圈的補助措施，希望新內閣團隊能持續照顧商圈店家，提供行銷預算、租金補貼、貸款補助等措施，以回應受疫情影響的民生經濟。此外他還特別提到南部水情吃緊的情況，盼能加速推動南化水庫堤岸，增加水庫容量。

高雄市長陳其邁也相當關注產經狀態，希望中央持續協助打造半導體S廊帶，由南科延伸到楠梓產業園區，再往南到亞洲新灣區等建設。期待中央跟地方能夠繼續緊密合作，推動各項重大建設。

再看看國民黨籍的首長，新上任的台北市長蔣萬安，則是把重點擺在希望中央兌現選前綠營提出的交通月票承諾。台中市長盧秀燕則拿出大大的邀請函，要請陳揆參加棒球經典賽。很明顯地，藍營首長的表現，不僅失去對輕重緩急的拿捏，更像是把跟政院新內閣對話的機會，當成個人表現的舞台。

是以經此對照，能非常明確地看到，藍綠在選後至今，各自做了什麼樣的準備功夫。民進黨籍的首長把重點放在疫後振興，照顧受損的民生產業經濟，搭配溫堅韌的新內閣，開啟新一輪的施政布局；而國民黨的表現，則彷彿還沉浸在去年勝選的高姿態中，似乎仍無意識到百姓需要什麼。

（作者為中山大學碩士，公共政策研究者）

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