自由廣場》務實台獨與維持現狀的距離

◎ 陳喬琪

賴清德副總統在上月十八日就任民進黨黨主席，並且極可能成為該黨二○二四年總統的候選人。也因此他在二○一七年以行政院長的身分到立法院備詢時說，「他是主張台灣獨立的政治工作者，也是務實的台獨主義者」，這兩句話最近一直被拿出來討論，但賴清德後面還有兩句話卻故意被省略，即「我們是主權獨立的國家，名字叫中華民國，兩岸並不互相隸屬」。

其實，蔡英文總統將國名從中華民國改稱為中華民國台灣，更在二○二一年的國慶日文告中，宣告了一句令人驚嘆的話：「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

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這些詞句乃是蔡總統解讀兩岸關係最常使用的語言，政治學者稱之為「維持現狀」（maintain the status quo），一般國民也知之甚詳。這與賴副總統所說，他是務實的（pragmatic）台獨主義者，有不同的意義嗎？

教育部國語辭典對「務實」的解釋是：「致力於具體而實際的工作。形容做事態度認真專一」。顯然維持現狀與務實台獨工作之間，完全沒有距離，意思是：維持現狀，就是維持主權獨立的狀態，務實的台獨主義者則是一種動態的說明，表示致力於維持現狀的工作。

對照醫師的工作需要冷靜、溫和與理性。像是醫師誓言中的第一條說：「我鄭重宣誓，我將終生致力於為人類服務」。賴副總統從政前的工作是醫師，他的心理特質加上立法委員與民選地方首長的歷練，帶領國家令人安心。

台灣是教育普及、言論自由、社會多元化、經濟繁榮的國家，與全世界的自由民主國家站在同一陣線。

這七年來，蔡英文總統維持台灣主權獨立的現狀，堅決對抗中國的專制政權，博得全世界的讚聲。要繼續維持台灣的國家安全、民主自由與經濟繁榮，就是要將所有台灣人糾集起來，支持維持現狀的台灣獨立的務實工作者，一定會獲得世界自由民主國家的支持。

（作者是精神科專科醫師兼任教授）

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