自由廣場》我想回捐六千元建軍

◎ 劉瑩

「全民共享特別條例草案」每人普發現金六千元，民進黨立法院黨團總召柯建銘周日預估四月中可以發放。而據先前報載，這次預計將會有線上申請、ＡＴＭ領取、郵局臨櫃領取三種方式。個人倒是很想把這筆錢回捐，讓政府買更多的嚇阻防禦武器，無論是國民黨堅決反對的「火山布雷系統」，或是愛國者飛彈，只要能多買一點，台灣就更安全。故而建議，在第一項網路操作頁面上，身分確認後，在不起眼的角落（為免被反對黨批評炒作「道德勒索」），加個【其他】選項，點進去後，可以選擇全數或半數回捐政府，用於國防或者弱勢。也可以考慮提供一個月的猶豫期，在這期間反悔了，一樣可以領出來，期滿前政府主動用頁面輸入的手機號碼簡訊或電子郵件信箱提醒，作最後確認。

台灣人都愛好和平，但和平建基於抵禦的能力。固然這六千元，只要不去領取，就會自動回到政府預算，但如果能指定用途，相信會有更多人樂意把六千元捐出來。

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（作者為醫師，台北市民）

談土豪竹北

◎ 張勳慶

春節長假結束，「全民共享特別條例草案」普發現金六千元成為熱門話題。猶記得年前中央政府還未立法拍板，竹北市代表會就以市庫結餘五十億元下，運用地方自治通過了「新竹縣竹北市因應嚴重特殊傳染肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」，只要在今年一月十二日前設籍該縣轄市，不設排富門檻，一律發放六千元。

從財政部一○九年綜所稅來看，新竹市平均每戶申報所得一三五．九萬元，北市一二七．七萬元，新竹縣一○二．一萬元。但若以行政區來分，竹北市為一四九．五萬元，遠超過北市大安區的一三八．七萬元。

再從財政收支劃分法條中去檢視鄉鎮市稅收來源，基本上是縣府從該行政區徵收的地價稅，得卅％分給該鄉鎮市，然後房屋稅是四十％，契稅八十％，娛樂稅是全部給所徵收到的鄉鎮市。因此想必大家懂了竹北市擺闊的來由，就是新竹科學園區，炒熱了新竹市和竹北市房價，更讓現在竹北市以縣轄市之姿，鄉鎮市能分配到的稅收，如中不完的大樂透頭獎。

但是，該反問當地居民的是，你認為高房價下的地方稅，真的有用心於讓移入者有宜居、樂活上的品質嗎？地方政客真的了解你們在軟硬體上需求嗎？還是只因工作需求，不得不在此購屋？竹北市庫是不會謝的花嗎？

可以說竹北市的大放送，背後是財劃法、地方行政區重劃、長期產業失衡，所造成地方自治上的畸形現象。這種「貧富差距」，盼望中央與包括竹北在內的地方政府三思！

（作者任職文教機構，新北市民）

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