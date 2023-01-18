自由廣場》高嘉瑜將成沈富雄2.0？

◎ 陳敬翔

作為長期民進黨支持者，對於近年高嘉瑜的言行自然是一一看在眼內，也慶幸自己並非港湖區選民，不用在投票時需要掙扎。

高嘉瑜王世堅等人引起軒然大波，正反兩方意見皆有，反方意見見諸各台派媒體及社交軟體，不再贅述；正方意見則以高為多屆議員，且多次為該區最高票等等，按韓國瑜說法，選舉最大祕訣就是票多的贏，票少的輸，當然在該區基層實力是有的；但是很可惜，以目前單一選區制度之下，即便高嘉瑜本人有兩席議員的實力，遇到單一席次大選，也一樣選不上；二○二○年在民進黨大順風，黃珊珊未選，民眾黨未派人，藍營母雞韓國瑜爭議連發，郭韓之爭後遺症等等，高嘉瑜勉強選上一屆，雖然難能可貴，但不可視為常態或實力過半。二○二四年若黃珊珊回鍋，或者派出代理人參選，高嘉瑜在得罪民進黨支持者的情況下，就算真有所謂搖擺選民支持，也一樣不可能當選。

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說到高嘉瑜，不免讓筆者想起昔年台北市也有一名所謂「防腐劑」，如今被紅藍媒體稱為綠營大老的沈富雄，一九九二年起連任三任立委，言詞犀利，極常上趙少康、陳文茜等親藍節目，屢屢被封為綠營防腐劑、良心等等，最後在二○○四年，這位曾經多次高票連任的立委，選前民調也很高，但不僅連落選頭都沒有，甚至於二○○八被馬英九提名為監察院副院長，結果深藍代表邱毅出聲反對後，這種國民黨內不必經過藍營基層就可以決定的位子也就不給他了；其後也就在各親藍親紅媒體扮演綠營大老的角色至今。

看來高嘉瑜委員正在步沈富雄的後塵，且樂此不疲。

（作者任家教）

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