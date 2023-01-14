自由廣場》與法官們談王生明將軍

◎ 宋啓成

再過幾天就是一月十八日了。在六十七年前的這一天，中共解放軍對當時國軍防區最北方，距敵僅九公里，可謂「前線中的前線」一江山島發動史無前例的陸海空三軍聯合登陸作戰。共軍雖擁有空中、海上與陸上絕對優勢，但在該島防衛司令王生明上校與所屬七百餘名官兵的死守下，多次擊退登島共軍，青天白日滿地紅國旗與中共五星旗在島上制高點不斷地插旗、拔旗即達七次之多，戰況之慘烈當可想見。然島上國軍終因敵我戰力懸殊，傷亡殆盡。一月二十日，王生明基於守土有責之使命感，決定與陣地共存亡，就在與共軍相距僅五十公尺時，通電報告大陳島的長官：「我手裡有一顆給我自己留下來的手榴彈，我王生明絕不會給國家丟人！」話畢隨即引爆手榴彈，壯烈殉國，該島不久便為共軍佔領。整個戰況，當時大陳島的美軍顧問在四十倍望遠鏡的觀察下歷歷在目，震懾不已。

王生明將軍（追晉）雖然殉國了，但他的死重於泰山，大陳各島國軍不僅皆抱定成仁決心，國內亦激起踴躍從軍風潮；就連美國白宮與國會也受到影響，於是在參眾兩院皆以懸殊比例的同意下，艾森豪總統於當月二十九日簽署生效「福爾摩沙決議案」，授權美國總統可在必要時，派遣美軍到台灣、澎湖群島，協助中華民國政府防衛。「福爾摩沙決議案」的通過，使國家安全得到更有力的保障，此乃先有國軍誓死抗敵的「自助」，才震憾了美國，贏得「人助」。可見，台灣的安全是需要大家一起來爭取與維護的。

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今天的國家安全環境，絕非過去僅偏重軍事安全可比，特別是當前我們所處的境地，更需要大家一起支持，此乃政府積極提倡「全民國防」的初衷。

日前，台北地院就前空軍少將錢耀棟、陸軍中校魏先儀為中共發展組織案，因兩人均已認罪，遂分別判決一年十月及一年有期徒刑，且各緩刑四、五年。審理法官或許是就案件本身之危害尚未擴大，認為「其情可憫」，才給予如此的輕判吧！這種思維在太平之世或可視為「善行」、「德政」，但在情勢詭譎、共諜案層出不窮的今天，不宜與太平之世劃上等號，應多方考量。法官雖不像國軍須「執干戈以衛社稷」，但一念之差極可能誤導整個社會風尚與軍心士氣，甚至不利友邦對我們的研判，造成的危害將遠遠超過千軍萬馬，不可不慎。

（作者為前國防大學戰爭學院上校教官，大學助理教授）

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