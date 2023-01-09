自由廣場》超收YouBike雙北調度費應全數退返

◎ 陳昶日

公共自行車YouBike1.0全面退場後，台北市只剩下2.0新系統租借站，如果新北市民誤騎1.0車輛至台北市，勢必無法還車；求助營運廠商移置車輛，必須額外付調度費三百五十元。新市長蔣萬安上台後，台北市政府決定取消調度費，只收取移車期間租借費用。

雙北共同生活圈，民眾上班上學購物消費來往密切頻繁，一河之隔新舊系統完全不相容，「一車兩制」政策規劃缺失在前，再加上事後宣導不足，誤騎不能完全歸責用車人，取消調度費具有十足正當性！尤其委託經營廠商微笑單車公司去年營收創下三億六千萬元新高，自行吸收根本不成問題。

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三百五十元調度費不僅不應該收取，自去年十二月三日起實施一個月來超收的調度費，更要溯及既往全數退回。根據台北市交通局統計，每日至少接獲十通電話求援調度YouBike1.0，其中多數是新北市民。事實上，此一數字絕對嚴重低估，一定有更多民眾因為調度費而自行默默騎回新北市，浪費時間又耽擱行程。如果以每天十人保守推估，一個月來超收總金額約十餘萬元，經營廠商應該主動全數返還當事人，市政府勿以善小而不為！

台北市兩年半前宣布導入升級YouBike2.0系統，當時新北市YouBike1.0系統才完成建構，事先不知情的新北市長侯友宜曾經公開批評浪費公帑，彷彿被綁架的新北市交通局一度放話跟進，試辦改採無樁位電子圍籬新系統，儘管新北最後續約沿用YouBike，但是雙北無縫接軌還是功虧一簣。

隨著最愛講SOP的柯文哲下台，「該怎麼做就怎麼做」的三百五十元調度費政策大轉彎。雙北合作有了新契機，取消YouBike調車費是好的開始。

（作者從事交通業，台北市民）

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