自由廣場》他們是現代秦檜嗎？

◎ 李筱峰

小英總統宣布兵役恢復一年，國共兩黨齊聲指罵是在「挑釁」。趙少康、朱立倫除反對一年兵役外，強調兩岸要「對話」、「和談」。

我們從來沒有不對話，對話是站在平等立場；「和談」更非自廢武功的屈從。

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說到和談，史例繁多，如中國南宋與金帝國的「紹興和議」，足堪借鏡。

金人擄走宋朝的徽欽父子檔皇帝（即靖康之難）後，接續政權的趙構（南宋高宗），對北邊金帝國的女真民族一心委屈求降。他用專門討好金國的秦檜為相，與金國有兩次「和平協議」，第一次在1138年，宋向金稱臣。雖取回豫、陝之地，但兩年後金國就撕毀協議，出兵再佔舊地。岳飛「待從頭收拾舊山河」，金國備感壓力，於是要求專替金國內應的宰相秦檜除去岳飛，以此為議和條件。岳飛在未被處死之前曾上書對於「議和」表示異議，痛陳「金人不可信，和好不可恃」。但宋朝為了怕刺激金帝國，連栽種在宋金邊界的柳樹都下令砍除，豈敢留著岳飛刺激金國？岳飛被處死後，第二次和議終於在1141年完成，宋向金奉表稱臣，年納貢銀。但和平只維持十九年，1161年金帝國撕毀和平協議，再犯宋帝國。

紹興和議有沒有給後人歷史教訓？那要看站在誰的立場看歷史。以宋帝國的立場看，這教訓還不夠嗎？但是以金帝國來說，他們運用和議的騙術，讓宋來消除我的大患岳飛，這招和議是成功的。

二次大戰前，擔心希特勒野心擴張的英國首相張伯倫，一心想著「避戰」，三度親赴德國與希特勒會談，他還天真說「希特勒是一個說話算話的人」。1938年九月張伯倫促成英、法、德、意四國首腦的「慕尼黑協定」，讓納粹德國取得捷克的蘇台德地區，以防止希特勒對歐洲的擴張。然而不到一年，希特勒就翻臉進攻捷克、波蘭，二次大戰爆發！這段歷史，有沒有給後人歷史教訓？站在英國的立場，這段歷史給「避戰求和」的張伯倫重重打臉！也誠如邱吉爾的名言「在戰爭與屈辱面前，你選擇屈辱，可是屈辱之後，仍要面對戰爭」；但站在納粹德國的立場，這招騙術還真管用。

前面兩個為避戰求和的史例，如果沒有給國民黨任何教育作用，那麼請直接看看中共玩弄和議的史例：

1951年中共和西藏簽和平協議，之後不久解放軍大舉入境屠殺，達賴喇嘛流亡海外。

1979年中共和越南簽和平協議，隔天就兵分四路對越南發動「懲罰戰爭」！

1984年中國與英國簽《中英聯合聲明》，承諾香港回歸後「一國兩制」讓香港維持高度自治五十年不變，保障港人的自由人權。然而香港回歸後，民主自由逐步受壓，引發2014「雨傘運動」、2019的「反送中運動」...，死傷慘重！中共一口「歷史文獻」說，把《中英聯合聲明》撕碎！

對於前面中共玩弄和議的史例，國民黨得到什麼教訓？莫非你們是站在侵略者、宰制者（中共）的立場，而不是站在被侵略者、被宰制者（西藏、越南、港民）的立場？所以認為協議是成功的？果真如此，那就請再看看國民黨本身與中共的「和談」經驗：

毛澤東與蔣介石的「雙十協定」（1945.10.10），開頭就承認和平建國的基本方針，同意以對話解決一切爭端。長期合作，以和平、民主和團結為基礎，堅決避免內戰，建設獨立自由和富強的新中國，徹底實行三民主義；接著政治協商會議在重慶開幕有「重慶和談」（1946.1.10），結果呢？國共內戰夾在國共和談之間打打談談，最後國民黨軍兵敗山倒，敗逃來台！

給國民黨看過這麼多和議的史例，而國民黨仍反對台灣備戰，只要對話求和，這是何道理？我終於醒悟，原來中國國民黨與中國共產黨是站在同一立場，亦即中國立場，而非台灣立場。他們和秦檜一樣，在岳飛抗金勝利的大好情勢下，竟然壓制抗金民氣，殺岳飛，簡直在執行金帝國政策，淪為金帝國代理人。國民黨難道是現代秦檜嗎？

（作者為台北教育大學名譽教授）

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