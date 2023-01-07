自由廣場》談重新啟用桃園空軍基地

◎ 諸葛風雲

近期中共軍機侵擾台灣附近空域，已由西南防空識別區逐漸增加對台灣北部空域的試探，不僅多次越過海峽中線，甚至逼近台灣二十四海浬空域。且不同於侵擾西南空域大多為運八、電戰機等慢速機為主，侵擾北部空域的幾乎全為殲11等一線戰轟機（並不確定是否有殲20隱形戰機），但目前僅有駐防新竹空軍基地的幻象2000戰機負擔北台灣的空防，凸顯出台灣北部空軍兵力不足的窘境。解決此危機的方式，就是重新啟用空軍桃園基地（ICAO代碼：RCGM）。

桃園基地位於民用桃園國際機場東南方，原駐有桃園基地指揮部及第五戰鬥機聯隊（前401戰鬥機聯隊已移防花蓮），曾駐有F-104、F-5E/F等各型戰機及S-2T反潛機，著名的U-2偵察機黑貓中隊也曾駐紮於此，為拱衛大台北重要的空軍基地，二○○七年移交海軍並更名為海軍桃園基地，二○一三年八月一日在馬前總統任內關閉，基地的主跑道在關閉前才剛進行過翻新，基地所需各項硬體在經歷空軍及海軍的先後經營下，油料庫、彈藥庫、機棚、機堡等各項設施均一應俱全。

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台灣海峽北窄南寬，北口寬約二百公里，南口寬約四百一十公里，但最窄處在台灣側新竹市南寮與福建側平潭海壇島之間，僅約一百二十六公里。復以目前北北基桃宜五縣市總計約九百五十萬人口，等於超過台灣四成人口僅靠新竹第二聯隊不足五十四架的幻象2000戰機（部分需支援台東）及數個防空飛彈連隊保護，顯然無法滿足北部空防之所需。且從新竹起飛至大台北地區仍需五至十分鐘，在台海情勢緊張之際有點力有未逮。因此筆者建議復編空軍桃園指揮部或第八聯隊（前八二八聯隊於九十年代取消），並進駐桃園空軍基地，相信只需佔用桃園航空城計畫的一小部分，並與桃園國際機場軍民共用，除可強化北部空中戰力之外，更可擔任其他機場的緊急備降場，因此恢復桃園空軍基地指揮部並進駐戰機，是現階段加強北部防空能量可以思考的方向。

（作者為大學助理教授、軍事部落客）

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