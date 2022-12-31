自由廣場》蔣萬安的12天

◎ 江昱欣

台北市長蔣萬安，在服役期間被體檢出「椎間盤突出」而改服十二天補充兵，後又拜現代醫學治療所賜，奇蹟「康復」，還能激烈運動「深蹲」、「打籃球」，在台海情勢詭譎的當下，談論兵役延長議題，他陷入「父子騎驢」的窘境。

蔣萬安不能像現在的趙少康昨非今是，或像過去操弄疫苗議題的「蔣立委」一樣逢綠必反，因為挑弄對立對「西線無戰事」的他毫無好處，反將更引人好奇「他那十二天都在做什麼？」他也不能像過去的對手吳怡農那樣，信手捻來暢談「國家安全」，因為既非他所擅長的議題，更無法憑空杜撰出像吳怡農一樣的特種部隊從軍照，或者夸夸而談其過去「豐富」的當兵經驗。

請繼續往下閱讀...

最終，蔣萬安「支持任何強化國防的政策」、「呼籲完整配套」，提出呼應藍營意識形態的「和平穩定」，用最不失分的「安全牌」打馬虎眼，卻不敢談當年是誰弱化我國國防，更不敢罵誰才是虎視眈眈想染指台灣的始作俑者。一位民選首都市長初次面對國家大政與台海情勢，所應有的意見領袖格局，在蔣萬安身上完全找不到，不僅是因國民黨長年兩岸路線的包袱，更因兵役延長議題對他而言，恐會延伸出更多作為國民黨高官子女，甚至「蔣家後人」是否濫用特權的臆測。

蔣萬安以「身為蔣家後代」自居，他可曾記得：其「阿祖」蔣介石作為黃埔軍校首任校長、國民革命軍總司令，雖是中共解放軍的手下敗將，最起碼曾在第一線出生入死，其打著「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍」口號，還是當年號召「青年上戰場」的祖師爺。蔣介石若看到「曾孫萬安的十二天」，及其現在對兵役改革扭捏作態的評論，甚至把問題推給老蔣自己也做不到的「與對岸建立良好溝通」（讓台灣陷入國共內戰遺緒與烽火危機的始作俑者，豈不正是蔣家政權？），不知此時此刻是否正咬牙切齒地，在天上怒瞪「自稱他的後代」，嘴裏大罵「娘希匹」、「漢賊不兩立」！

（作者任職公共服務業，高雄市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法