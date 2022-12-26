自由廣場》當台北大巨蛋已成中古屋

◎ 蘇明通

台北市長蔣萬安就職致詞時表示，首要任務即是加速推動台北大巨蛋、內湖交通、都市更新三項市政難題。大巨蛋這個二○○三年公告招商的BOT案，辦理過程紛擾不斷，至今十九年，歷經三任市長，結構體都已經是中古屋了，卻還沒辦法使用。期間更衍生是否有損公益、官員圖利、重啟議約之爭議，最近法院一審還認定主持議約官員有罪。爭議關鍵點之一是評審出最優投資申請人後的議約過程。

BOT案的議約，本質上就是機關希望從申請人獲得更佳結果的談判，但對於議約事項，以及是否可對廠商讓步，並非毫無限制。促參法施行細則第五十七條明定議約原則，包括：一、依據公告內容、招商文件、投資計畫書及綜合評審結果。二、議約內容除符合公告後、投資契約訂立前發生情事變更，或原公告及招商文件內容不符公共利益或公平合理原則之情形外，不得違反公告內容、招商文件及被評審為最優申請人之前與主辦機關之協商結果。這些都是議約的「紅線」，主辦官員不可恣意跨越。

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機關的議約對象，主要是綜合評審後之最優申請人。至於議約事項，一般是機關認為有需要向申請人爭取較佳方案或待澄清、補正之事項，例如提高營運權利金，或降低未來向使用者收費之基準，以免民怨。

如果官員在議約前，能預先簽報首長核准議約之策略，例如最佳方案、次佳方案、各種方案之利弊分析、不可退讓事項，再上場議約，方可避免僅憑個人喜好率斷、討好對手、首長無明確授權之爭議。

為了減少議約事項，主辦機關可以在招商文件預先訂明投資條件，例如土地租金每年固定之金額、營運權利金每年營業額的固定百分比、未來向使用者收費之基準，或於甄審標準明定提出較佳方案者得予加分。至於甄審標準，宜項目從廣、及格分數從嚴，委員評分前也要仔細討論，避免偏頗寬濫。

招商文件亦可預先載明綜合評審時得採行協商措施，即先由甄審會擇優選出三家以下為入圍申請人，再與入圍申請人協商更改其缺點、錯誤或疏漏之處，並依重新遞送之投資計畫書選出最優申請人，藉以減少需要納入議約的事項。

期望新上任的地方首長掌握這些重點，指揮常任文官，順利推動BOT案。

（作者為行政院公共工程委員會主任秘書退休）

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