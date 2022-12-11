自由廣場》王鴻薇與高級黑、低級紅

◎ 愚工

媒體報導，國民黨臺北市議員王鴻薇近日被挖出，兩年前上中國《央視》節目《海峽兩岸》，批評蔡英文是對美國唯命是從的「台灣領導人」，配合中共喉舌的行為引發質疑。對此，曾遭中國監禁五年的台灣NGO工作者李明哲表示，在中國被關押期間常被迫收看《海峽兩岸》。李明哲指出，節目有一些固定的台灣人獲邀「代表」台灣人的聲音，例如：唐湘龍、陳鳳馨、王鴻薇、遊梓翔、賴岳謙、邱毅、黃智賢等，這些人的言論常常偽裝成「理性、中道、愛台灣」，但其實只不過認為自己是中國人，必須為了中國的偉大復興做貢獻罷了。

李明哲指稱的這群藍營名嘴想為中國效忠的心意，卻是真正中國人的不屑與疑惑。一位擔任解放軍職十多年後轉任某省工商局長，有三十多年共產黨員黨齡的中國友人，某次在我屋裡喝酒聊天，正好看到《央視》節目《海峽兩岸》，他停下來聽了一會兒用帶點不屑口吻問，「這些人到底想幹甚麼」。身為台灣人，這問題令我尷尬。就如台灣一些政客與退將跑到在中國宣稱「共軍國軍都是中國軍」，看在中國將領眼裡，都是來「騙吃騙喝」的。

請繼續往下閱讀...

中共建政後歷經多次政治運動，軍職與官員整天在沒有人性的鬥爭環境下打滾，他們不容易相信別人，不是你在他們節目掏心掏肺，配合講一些輸誠效忠的話就能取得信任，這也是「高級黑」與「低級紅」這兩個出現在《中共中央關於加強党的政治建設的意見》官方文件的流行詞的學問所在。

（作者為台商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法