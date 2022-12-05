自由廣場》若總統能親臨頒獎…

國際技能競賽選手值得更多掌聲

◎ 黃榮文

九合一選舉當天（十一月廿六日），長達三個月的賽期，第四十六屆國際技能競賽於奧地利場次完成最後賽事，我國在所有參賽的五十項職類中，奪下六金十三銀六銅十七優勝的佳績，在五十七個參賽國家中，排名第三，總獎牌數更創下歷史新高。但除了勞動部網站公布外，竟然少有媒體報導這則新聞，對於辛苦數年準備賽事的選手與教練十分不公平。

每兩年舉辦一次、有「技能界的奧運」之稱的國際技能競賽，參賽選手所付出的心血絕不亞於每四年得參賽一次、沒有參賽次數限制的奧運選手，但所得到的獎勵與關注則天差地別。以二○二四年九月將在法國里昂舉辦的第四十七屆國際技能競賽為例，必須是今年四月北、中、南分區賽中每一職類的前五名，或是去年全國高級中等學校學生技藝競賽相關職類的前三名，參加今年七至八月的全國賽獲得前三名後，持續自我訓練一年，再參加明年（二○二三）的全國技能競賽中同步舉辦的國手選拔，與所有參賽者以同一標準評選，前五名再於約一個月後進行第二階段複賽。正、備取國手再經過約一年的密集訓練後參賽，前後歷時長達三年，絕對不比寫個碩士論文輕鬆。

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我國自第二十屆國際技能競賽大會起，每屆均選派選手參加；此屆本應於去年在上海舉辦，但因疫情關係中國竟宣布取消，國際技能競賽組織只好在今年六月緊急宣布改成特別版，採分散方式，各職類分由歐、美、亞洲十五個國家自九月七日至十一月廿六日舉辦。所有參賽國手在諸多變數和不確定因素下，仍能發揮實力締造佳績，確實值得嘉許。

勞動部預定於十二月十二日在台北君悅酒店舉辦頒獎活動，若蔡總統能親臨頒獎，展現出政府對技、職教育訓練的重視，將是對這些為國爭光的選手與教練最大的獎勵！

（作者為彰化師大兼任教授，前彰師大附工校長）

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