自由廣場》限期破案？ 甚麼時代了！

◎ 蘇天從

臺南市學甲區十一月十日一間公司及議員候選人競選總部被連開八十八槍，震驚社會，南市議長郭信良廿八日召開記者會，請警方「限期破案」。但警方破案依據的是證據，不是壓力與限期。

廿年前北部有家倉儲，倉儲主管下班設定好保全系統後，正要開車門離去時，遭數名歹徒推入車內，逼問所設定的保全狀況後，押他上樓解除保全設定，強盜價值二億元近三百萬片DRAM得逞。

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根據該棟建築物監視器，可清楚看到歹徒開來一部長榮的空貨櫃，及數名穿雨衣、戴手套、帽子的歹徒，用倉儲的手推車來來回回的將那些贓物搬上貨櫃車，揚長而去。我們隨後查得在案發前一天，長榮有一個空櫃被拖往一家很偏僻的紡織廠，半夜被偷，再從承包的物流公司過濾出一名可疑離職員工。另在主任的轎車腳踏板採到一團綠色的油脂，也在嫌犯於案發前所租得曳引拖車內地毯上發現有相同成份的油脂。

這段期間，專案會天天有進展，包括收贓的大戶，以及幕後主謀，都圖窮匕現，但都跑到大陸，所欠東風就是如何抓到人？當時兩岸共同打擊犯罪的機制還沒有建立，最優勢的偵查作為便是，保守偵查秘密不致曝光，耐心等待三個嫌犯當中一個返國，就可突破整個案情。

但，高階長官風塵僕僕來開專案會，轉達了更高層要求「限期破案」，即要求與嫌犯相關的人先通知到場，以偵訊的方式尋求突破。當時個人期期以為不可，因為現場沒有採到任何一個與歹徒有關的直接證據，就算傳喚到真正有參與的歹徒，他一推二五六，我們徒將偵查秘密外洩，絕對沒有一點益處。可惜個人位低權輕，那麼高層的大官怎麼聽得下去？就幹吧！果然不出所料，折騰了快廿四小時，只好把所有的人給放了，當然主嫌也就從此得知我們所掌握的一切。

哀哉的是，本案查得幾乎快水落石出，也正派出龐大的警力在執行跟監…，一切都泡湯了！好一個「限期破案」！

犯罪偵查不同於很多有形的作為，蓋一間房子你可限期蓋好，刑案有辦法限期偵破嗎？有些刑案沒有現場可採證，有些有現場，但歹徒未留下跡證，更有些沒有目擊者，另有些隱匿了作案過程與物證，還有些知道對象但苦無直接證據，像本案的主嫌確認了，但所欠的是他尚未踏入國境。

「限期破案」的思維，就像腦筋還處在刑求的階段，以為一切只要動了刑就沒有不招的嫌犯、沒有不破的刑案；如果有證據、有人權的概念，講得出「限期破案」嗎？

（作者現任公職，著有《百官行述》）

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