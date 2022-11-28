自由廣場》俄烏戰爭對我國能源轉型的提醒

◎ 孫文臨

俄烏戰爭進入第九個月，近期俄軍透過無人機頻繁空襲烏克蘭的電力及水力基礎設施，嚴重破壞烏克蘭電力系統，導致烏克蘭全國喪失超過三成電力，包含首都基輔在內有超過四百萬人受停電衝擊，隨著凜冬將至，基輔入夜後低溫已降至零度，基輔市長擔心電力短缺可能導致成千上萬的烏克蘭人在酷寒中凍死，疾呼外界援助保暖物資幫助烏克蘭人撐過漫長的寒冬。

如果戰爭不幸發生在台灣，台灣的電力系統撐得住嗎？烏克蘭的能源自給率有六十五％，對比我國能源自給率不到二％，極度仰賴進口煤炭和天然氣供電，能源轉型規劃到二○二五年，燃氣發電將佔整體供電的一半，燃煤發電佔三分之一，而再生能源佔五分之一。

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天然氣安全存量僅兩週 台灣若遭封鎖燃氣電廠先斷氣

液化天然氣不易貯存，必須存放在特定的儲槽中，目前我國天然氣安全存量僅七到十四天，一旦台灣遭到封鎖，天然氣超過兩週進不來，燃氣電廠面臨斷氣危機，敵國無須攻擊就少了一半電力，政府勢必要立即實施全國輪流限電。

相較之下，石油與煤炭雖然有空污和碳排放的問題，但較容易儲存，石油的安全存量約為五個月，而煤炭安全存量則為一個月以上，但有燃料也得要有機組才可以發電，目前台電只剩下基隆協和電廠的兩座燃油機組，且即將除役改建成燃氣機組，而多數的燃煤電廠也屆齡除役，縣市首長以空污問題為由，堅持經濟部必須拆除老舊燃煤機組而多次槓上中央，可是若燃煤機組拆光了，戰爭時光有煤炭也沒有用。

那麼核能會是個面對戰爭的好選擇嗎？確實，核燃料棒體積小安全存量可長達一年，烏克蘭有超過一半電力都來自核能，最大的札波羅熱核電廠卻在戰爭爆發後遭俄羅斯佔領，導致烏軍現在投鼠忌器，擔心俄羅斯破壞核電廠引發嚴重核災，台灣的核電廠同樣可能在戰時成為敵軍的攻擊或佔領目標，成為另一種威脅。

再生能源可提高能源自給率 有助分散電網風險

由於台灣缺乏化石燃料，提高能源自給率的唯一辦法就是積極且盡快設置再生能源，即使因為戰爭爆發而遭封鎖，風力、水力和太陽能都仍會持續發電，不會有燃料短缺的問題。且相較於大型電廠需要專業人力操作，太陽光電模組及小水力發電的操作維護相對簡單，若不幸戰爭發生，一般民眾都能很快學會如何自行安裝及操作。

事實上，國際能源總署也分析，由於俄烏戰爭造成全球能源價格高漲，整個歐盟面臨天然氣及燃煤短缺問題，甚至得要砍樹燒柴來度過今年的冬天，這將加速各國發擺脫化石燃料、發展再生能源的腳步。

再者，目前台灣電力系統仍屬集中式發電，從過去幾年多次發生全國大停電來看，戰爭時若單一電廠遭到攻擊，或輸配電系統被惡意破壞，很容就陷入全國性停電危機，因此分散電網非常重要，而再生能源正是分散電網的利器，各個住宅或社區若都安裝太陽能發電系統，戰爭時就能自給自足，降低電力中斷風險。

借鏡俄烏戰爭，我國能源轉型不僅要提高燃料的安全存量、降低對天然氣過度依賴、維持足夠戰備機組，更重要是必須加速發展再生能源、建置分散式電網及儲能系統，提高能源自給率並分散全面斷電風險，我們才能有足夠韌性能在戰爭時撐久一點。

（作者為環境資訊中心記者，花蓮縣民）

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