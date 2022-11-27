自由廣場》選舉結束 小市民有話要說

公投之感動與不捨

◎ 宋醇誼

選前，全國各地都有一些熱心的高中生，為十八歲公民權修憲複決案公投拉票，很感動，卻也很不捨！

一、感動的是，年輕世代還是有熱心參與公共事務的人，而不是像昨天一位體育老師投書所說「一堆不能吃苦耐勞又自高自傲的公主病、媽寶」！筆者要向他們的爸媽老師說：「你們的教育很成功」！

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二、不捨的是，徒勞！勢必徒勞！先不談同意不同意，關鍵在修憲案的門檻太高，高得不像話。以這次公投來說，至少要有九六一萬九六九七同意票才能通過，再考慮地方性選舉投票率向來在六至七成之間而已，要拿到這個票數，根本天方夜譚！

三、國際上叫得出名號的國家，只剩新加坡青年投票得二十一歲，台灣得二十歲，其餘都十八歲、甚至十六歲了！這根本是台灣之恥！但這也是同學們的機會——全國高中生串連，強力且長期施壓，把它當作一個世代的政治運動，要求朝野盡速解決這個問題！

同學們，如果你們真能順利衝破「鳥籠公投」的修憲枷鎖，那麼下次爸媽炫耀他們的「野百合」、哥哥姐姐炫耀他們的「太陽花」時，你也可以挺直胸膛說：「我也有」！

（作者任職金融服務業，新北市民）

藍白「仇恨牌」奏功

◎ 秦靖

即將卸任的桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌，無法將自身的執政優勢轉移給鄭運鵬、蔡適應，這兩個縣市的得票比例再度退回八年前藍綠得票比約莫三比二的困境。

而施政滿意度連續四年奪冠的屏東縣長潘孟安，也無法將自身光環有效交給周春米立委，僅慘勝國民黨老將蘇清泉數千票。

至於台北市，更想不到，陳時中拿不到基本盤的三十五％的選票。這樣一位帶領台灣防疫兩年多有功的指揮官，卻無法有效拓展中間選票，證明藍白陣營的「仇恨牌」奏功，「下架民進黨」成了國民黨與民眾黨支持者的共同方向。

面對二○二四，民進黨高層應縝密思考如何化解這張仇恨牌，絕對是當務之急。

（作者為教育工作者，台南市民）

朝野的挑戰與隱憂

◎ 陳文卿

選舉重挫，將使民進黨二○二四政權保衛戰更加艱困。可是如果說國民黨因此在二○二四就可穩操勝券，也言之過早。最直接的例子是，上次的九合一大選，國民黨也是宣稱大勝，可是繼之的立委、總統選舉，卻是民進黨贏了！

國民黨選後有兩大隱憂，一是強諸侯、弱中央；二是虎視眈眈的民眾黨隨時可能乘虛而入。就前者而言，勝選的縣市長多為個人因素，黨的「加持」有限。因此，不論是朱立倫主席、韓國瑜，或甚至趙少康要跳出來「割稻尾」，這些強勢諸侯可能很難服氣。反之，未來若由侯友宜、盧秀燕等人出馬角逐，恐又將重蹈如韓國瑜「落跑」之覆轍。

就後者而言，民眾黨雖仍無法獨自成事，但仍具關鍵影響力，尤其是若與郭台銘結合，實力不容小覷。民眾黨、郭董的動向，可能影響國民黨的布局。而上次國民黨黨內初選飽受怨氣的郭董，是否願意再與國民黨合作，不無疑問。

民進黨雖然失利，但中央執政權仍握在手中，如何及早敲定立委及總統候選人，並重整戰鬥內閣，應是當務之急。

（作者任職環保服務業，新竹市民）

兩位日本人的選情觀察

◎ 薛廣澤

本次九合一地方選舉投票前，有兩位「外來和尚」表達他們的看法。

一位是日本政治學者小笠原欣幸，他十月底在其臉書發布台灣地方選舉預測，直指在二十二個縣市當中，民進黨只能拿下五席，其餘為國民黨十五席、台灣民眾黨一席、無黨籍一席，此預測與選舉結果幾無二致（無黨籍多一位金門縣長）。

另一位是關注台灣政治界數十年、曾任職日本朝日新聞社的資深媒體人野島剛，他也再度飛來台灣觀察。他認為民進黨在此次選戰存在兩大不團結的狀況，首先是「台灣民意」的不團結，以及「民進黨內部」的不團結。他認為民進黨此次選戰並不有利，重點是大輸還是小輸。

但野島剛也表示，台灣地方選舉比起總統加立委選戰有很大的不同，地方選舉並不能完全代表全國性的總統選舉發展，投票取向也不相同。總統級的全國選戰更注重台灣的未來及兩岸關係等議題，但在地方選舉，選民投票的焦點多放在個別候選人身上抑或是經濟問題。

個人則認為，這次選戰結果顯示，台灣的政治文化缺乏尊重體制的習慣，重視「結果的可接受」遠超過「程序的可接受」。對違反體制的言行缺乏有效禁止、嚇阻的能力，反而只鼓勵有企圖者縱橫裨闔、冒進圖功，才是更嚴重的問題。

（作者為高中教師，彰化縣民）

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