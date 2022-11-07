自由廣場》高中生談柯志恩：威權化身

◎ 王晉謙

國民黨高雄市長候選人柯志恩，表面上雖說支持十八歲公民權入憲，挺青年多多參政，但「柯學務長」的作為可不是。柯志恩過去任內所修正的〈學生會選罷法〉禁止學生會選舉在選前一天進行最後衝刺與宣傳，完全就是在傷害投票率本就低迷的學生自治。

根據我曾身為學生會長候選人的經驗，選前一日若是未有足夠宣傳，投票率根本催不出來。如果柯志恩有足夠的理由禁止，或是認為投票前一日不宣傳對選情沒有影響，那就請「柯候選人」親自示範，選前一日不要造勢、宣傳，更不要舉辦選前之夜活動，否則禁止學生前一日競選的理由全都是柯志恩騙人的話術。

請繼續往下閱讀...

另外，「柯學務長」主導的校園彷彿仍在戒嚴時代，在經歷漲學費抗議事件時，柯學務長竟馬上在校務會議上修嚴集會遊行相關法規之罰則，明顯就是為了打壓言論，甚至還需她核准，媒體才能進入校園。種種為人詬病的「核准制」，完全違背現今社會民主自由開放的精神。這也難怪柯志恩會反對擺脫威權陰影的轉型正義，因為她自己就是校園內威權的化身。

（作者為高師大附中學生）

高中生談柯志恩：給個說法

◎ 翁建中

國民黨高雄市長候選人柯志恩，上個月曾在街頭，與同黨議員候選人一起宣講宣傳十八歲公民權，她曾說「年輕人願意站出來為青年的權益發聲是一件很不容易的事情」，但回看過往她擔任淡大學務長期間，不只在二○一五年曾主導〈學生獎懲辦法〉修法，包含禁止未經學校允許帶記者來學校採訪，否則記申誡，明顯限制學生自由，更通過〈學生會選罷法〉，規定投票前一天不得進行任何競選活動，迫害學生選舉權利。再看她不管是漲住宿費或挺私校學費自主，其手段不只嚴重侵害學生，更是欲將學「聲」減弱好被學校管控。

學生聲音除自治組織外極難在學校會議中發聲，低比例席次、校方教師聯合戰線，根本是復刻法國大革命時的「三級會議」。柯志恩候選人強調她與年輕人靠得很近，但過去發言與作為真的是「挺年輕」的嗎？與學生平等對話、積極爭取學生權益不就是學務長基本功能，服務學生嗎？未來若想擔任市長，柯候選人能否對過去行為做個解釋？否則如何能保證她會保障高雄學子、青年的權益？

呼籲柯志恩盡速說清楚、講明白「柯學務長」打壓學生的所作所為，也不要亂開空頭支票，拿出實質解方才經得起選民考驗。

（作者為就讀於高雄市立中山高中）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法