自由廣場》評台大石之瑜教授一句話

◎ 姚孟昌

台灣是不是一個民主國家？台灣的民主有沒有比鄰近國家差？這當然是可以討論的課題。只是，評比總要建立在一定的判準之上，且必須有客觀事實。不是憑個人感覺或喜好就可以隨口演繹，毫不負責。我不曉得政治學門的教授是怎麼評斷。筆者身為法律人，依法有據，衡情論理，總要合乎論證的要求。這是做人與討論公共事務應持守的原則。

筆者一直很看重英國《經濟學人》雜誌所做的世界各國民主指數（Democracy Index）評比。這評比至少從二○○六年就開始，持續到今。其指數計算共有六十個問題，涵蓋五個方面：選舉程序與多樣性、公民自由、政府運作、政治參與、政治文化。其中部分來自各個國家的民意調查，其他則由專家進行評估。最後評分在零到十分之間。

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台灣在東亞地區皆名列前茅，蔡英文總統執政後，進步更多，一舉超越日韓，今年甚至大幅進步，排名升到全球第八。《經濟學人》特別指出，台灣名次大幅超前是因為在全球疫情中，台灣防疫評價良好。至於中國的全球評比為第一四八名。

豈料，竟有台灣大學政治系教授石之瑜投書媒體說：「習近平再獨裁，也比民進黨更民主。」不曉得石教授評斷的根據為何？筆者相信《經濟學人》的專業性與公正性，也認為凡稍有見識者都無法昧於事實與良知，全盤否認政府防疫的努力與成就。像石教授這種會對台灣民主帶有負評的人，恐怕是因其帶有著太多的個人喜惡與私意。

台灣民主是否要更加油？一定要的！因為民主絕不能倒退。民主成就是否需要肯定？一定要的！否則國人怎會珍惜所有，且對自己國家產生信心？筆者想請教這些擔心政府可能獨裁的朋友：「既然你們擔心台灣民主遭受危害，那麼豈能容讓境外獨裁專制勢力入侵台灣？」

（作者任教於輔仁大學法律學院）

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