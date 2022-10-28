◎ 張勳慶

在PTT教師板上，北市建國中學圖書館主任發文，從今年六月起便上網徵人，要兩位代理教師兼資訊組長，大學畢無經驗便可，而且表示代理教師依過去紀錄，幾乎來年都可考上正式。結果連續徵人十三次，才找到人。

同樣的在PTT上也可看到有人發問，何以新北市政府研考會資訊中心公職考試開缺年年這麼多？引出一些內行人講出真相，那就是沒完沒了瞎操亂忙。而在政院多了一個數位部之後，國人和媒體議論集中在網軍，但可能不知類似建中這種情況，在政府部門中已存在多年，那就是在基本的資訊網路運作上，不是用標案外包給廠商，就是電腦軟硬體臨時出了問題，內部竟無法立即排除，只能推估狀況打電話給廠商，要他們盡快來處理，找之前還要報備長官同意，並看看預算書上有沒有錢，事後還有填表核銷流程要跑。

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就以新北市圖書館掌管總館和諸多分館的電腦和網路運作，以及借還書系統，數年前就一人全包。至於鄉鎮市區公所，雖然有許多課室，但通常只有一位資訊員，也只是雇用職，薪資也三萬上下，這也就是徵人找不到，報到沒多久便騎驢找馬，再不然就是只會皮毛功夫。而國中小學校，大概也只靠老師自行摸索門路和自學，真遇上大條問題或校務系統改版，也只能仰賴外力去排除，然後請廠商來上電腦課。

政府機構「數位化」朗朗上口，實際上卻仍是過時的行政觀念、老舊體制，不願意編足經費培養自身軟硬體人才，只想用最便宜價格去得到最高檔服務。這些政府內部工作者皆知的資訊和資安問題，沒完沒了的人腦大戰電腦荒謬戲，有了數位部後會不會改善？我看沒那麼樂觀！

（作者任職文教單位，新北市民）

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