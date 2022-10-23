自由廣場》逢甲大學學位之尺／恥

◎ 余敏長

國民黨南投縣長候選人許淑華的論文，逢甲大學審定為「不當引述」，未達違反學術倫理情節重大應予撤銷學位之程度，僅做成論文修正後，送交學校備查的決議。

逢甲大學是依「博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」第九條第二項規定，認定許的論文未達違反學術倫理情節重大程度，但仍有違反學術倫理的情形，故限期命許淑華修正論文，顯然，逢甲大學認定許的論文「仍有違反學術倫理」。

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查遍逢甲大學違反學術倫理的行為態樣，包括要點列舉三種情形，或該校「學術倫理自律規範及管理辦法」臚列的九款行為類型，均無所謂「不當引述」；其中，違反學術倫理最重要的類型：抄襲，係指援用他人申請資料、研究資料或研究成果資料未註明出處。註明出處不當，情節重大者，以抄襲論。所以，抄襲分兩種：「未註明出處」與「有註明出處但註明不當」；前者，直接認為抄襲；後者須至「情節重大」程度，以抄襲論。是故，未註明出處，等同於情節重大的抄襲，直接認定為違反學術倫理。

學位授予法規定，論文抄襲，僅有撤銷學位，公告註銷學位證書一途，並無逢甲大學所謂限期修正送校備查的法律效果。教育部如發現逢甲大學處理許的論文有違法或不當之疑義，應限期改正或糾正，仍未妥為處理，得對於違反情形作具體處分認定及建議，由學校據以辦理；未辦理得糾正，並減少各項獎補助及招生名額。

逢甲大學認定許的論文不當引述內容三十二頁，關係人謝百傑的研究報告也是三十二頁，幾乎全抄；許淑華也承認有「不當引述」、「未註明出處」，許的論文已屬抄襲而違反學術論理。

報載謝的報告早於二○○八年已於期刊發表，而許是二○○九年取得學位，逢甲大學判定許的論文完成於先而屬原創，頗有出入；且「不當引述」如係許抄謝的報告，那許何以是原創？倘非如此，許又如何「不當引述」？更何況「不當引述」非該校違反學術倫理類型，卻新創「不當引述」類型，有無為許量身製衣？加上未註明出處的抄襲等種種疑點，逢甲大學處理許的論文已然有違法或不當之疑義，教育部應速調查逢甲大學對許論文之審定，莫讓衡量學術倫理之尺，成為逢甲大學學位之恥，以正視聽。

（作者為執業律師，臺北市民）

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