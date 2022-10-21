新聞線上》人溺他不溺

台北市日前淹水，柯文哲卻跑去中部輔選遭質疑。（資料照）

記者莊榮宏

說起來，柯文哲是「言而有信」的人。

九月六日，台北市議會質詢，議員拿出「不投降承諾書」給柯文哲簽署，柯暴跳如雷，破口大罵「我管你去死」。

不簽就不簽，何必發那麼大的火？

有人說，柯匹外號「檳榔柯」，是台派公認的「親中舔共政客」，要他承諾不投降中國，等於叫他自絕於中共，他哪辦得到？為了掩飾心虛，只好見笑轉生氣。

請繼續往下閱讀...

這話言之成理，但柯匹年已六旬，受高等教育，貴為首都父母官，出口如此粗鄙，仍然令人不安，所謂「有諸內必形於外」，這會不會是出自他內心深處的真心話？

台北淹水後，市民才恍然大悟。

尼莎颱風帶來豪雨，台北市民飽受淹水之苦，柯市長可有「人溺己溺」？沒有，你溺他不溺，他跑去中部輔選「台灣民眾黨」候選人，把黨和同志的利益排在第一，至於市民呢？

我管你去死。

淹水那天，北市府通知方式不周全，通知時間不周延，也沒派拖吊車拖走堤外的車輛，造成上百輛車泡水，運將謀生工具泡湯，市民荷包大傷，柯文哲卻說「別把所有責任都賴給市政府」。

我管你去死。

當天的音樂節活動臨時取消，北市府關閉水門，廠商被困在堤外，事後才接到通知「水門關了」，十個人頂著風雨找出路，柯文哲說「每個人要為自己的行為負責」。

我管你去死。

士林三腳渡堤外，水深及腰，有人受困車內，有人緊抱籃球架，柯文哲說市府早有通知，「就是有民眾不信邪」。

我管你去死。

北市府關水門，理應派員「巡場」，確保市民都被撤離，但事實是，連當地的里長都沒接到通知。

我管你去死。

北市府水利處居然還發聲明，強調「水利處沒有通知撤離的義務」。

我管你去死。

柯匹九月六日說的話，十月十六日淹水這天得到驗證，他不是隨口說說的。

我管你去死。

柯文哲一心想選總統，十月九日卻說「自己很適合當行政院長」，以他對待市民的方式，無論他當總統或行政院長，倒楣的人只會更多不會更少。

我管你們去死。

柯文哲眼高手低，「講甲歸畚箕，做無一湯匙」，為了掩飾自己的不足，他對內高壓統治，對外以進攻代替防禦，面對危機，總是惡人先告狀，宛如京城第一訟師，人家說「官不可僚，民不可刁」，他是既僚且刁，「人到無恥品自糟」，屢屢犯錯，絕不改過，可教化空間趨近於零。

他是台灣民眾黨主席，他支持的候選人，既仰承其意，也染其習氣，所謂物以類聚，這次選舉如果選錯人，套用柯匹的話，選民「要為自己的行為負責」，屆時後悔也沒有用，都是自己活該。

我管你去死。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法